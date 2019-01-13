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«Вообще, я в коме!»: Агата Муцениеце прокомментировала слухи о насилии со стороны Прилучного

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13 января 2019
На днях в ряде неблагонадежных СМИ появилась информация о том, что в канун Нового года Павел Прилучный избил Агату Муцениеце. Некий анонимный источник в правоохранительных органах поделился историей о том, как pr-агент Муцениеце якобы вызвала полицию в загородный дом актеров. Агата Муцениеце, начитавшись про себя интересных новостей, отреагировала постом в Инстаграме:

«Вообще, я в коме!»: Агата Муцениеце прокомментировала слухи о насилии со стороны Прилучного

«Товарищи СМИ! Этот палец - ВАМ!
Вы кстати, такие не глубокие! Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так... Вообще, я в коме! Ах да, ещё у меня есть двойник, как у Путина, который везде ходит вместо меня, ну сами понимаете, синяки, все дела, кома тоже неудобна в передвижении.. и. конечно, мое любимое, что я уже два года беременна, никак не могу родить! И чей это вообще ребёнок?? Занавес…».
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«Вообще, я в коме!»: Агата Муцениеце прокомментировала слухи о насилии со стороны Прилучного фотографии
«Вообще, я в коме!»: Агата Муцениеце прокомментировала слухи о насилии со стороны Прилучного фотографии
«Вообще, я в коме!»: Агата Муцениеце прокомментировала слухи о насилии со стороны Прилучного фотографии
«Вообще, я в коме!»: Агата Муцениеце прокомментировала слухи о насилии со стороны Прилучного фотографии
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