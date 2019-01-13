«Вообще, я в коме!»: Агата Муцениеце прокомментировала слухи о насилии со стороны Прилучного

На днях в ряде
неблагонадежных
СМИ появилась информация о том, что в канун Нового года Павел Прилучный
избил Агату Муцениеце
. Некий анонимный источник в правоохранительных органах поделился историей о том, как pr-агент Муцениеце якобы вызвала полицию в загородный дом актеров. Агата Муцениеце, начитавшись про себя интересных новостей, отреагировала постом в Инстаграме:
«Товарищи СМИ! Этот палец - ВАМ!
Вы кстати, такие не глубокие! Забыли написать, что Павел избил меня до смерти, нет, не так... Вообще, я в коме! Ах да, ещё у меня есть двойник, как у Путина, который везде ходит вместо меня, ну сами понимаете, синяки, все дела, кома тоже неудобна в передвижении.. и. конечно, мое любимое, что я уже два года беременна, никак не могу родить! И чей это вообще ребёнок?? Занавес…».