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«Люблю твои грязные носки»: Майли Сайрус обо всём, что любит в Лиаме Хемсворте

14 января
2019 год
январь 2019
 
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14 января 2019
В воскресение Лиаму Хемсворту исполнилось 29 лет. По случаю чего его новоиспеченная супруга Майли Сайрус устроила эмоциональный стриптиз в Инстаграме, опубликовав на всеобщее обозрение поздравительное письмо, в котором перечислила всё, что ей так нравится в совместной жизни с Лиамом. Из этих откровений выстраивается вполне определенная бытовая картинка.

«Люблю твои грязные носки»: Майли Сайрус обо всём, что любит в Лиаме Хемсворте

«Когда мы познакомились, тебе было 19 лет. Сегодня тебе 29. И я подумала, что по случаю этого очень особенного дня я могла бы рассказать несколько любимых вещей о моем любимом парне. Мне нравится то, как ты смотришь на меня. То, как смотришь на наших собак…наших свиней, наших лошадей, наших кошек, наших рыбок.
То, как ты смотришь на свою семью…На своих друзей…На незнакомцев…На жизнь. То, как ты смотришь на океан и то, что ты всегда находишь время для себя.
Выражение твоего лица, когда ты получаешь хорошие новости. И то, как ты выглядишь, услышав плохие новости. Люблю то, что ты всегда делаешь всё по-своему, не будучи при этом слишком гордым, чтобы попросить о помощи.
То, как ты красишь. Цвета, которые выбираешь.
Люблю твои грязные носки, валяющиеся на полу. Потому что это означает, что ТЫ ДОМА.
Люблю, когда ты знакомишь меня с новой музыкой - когда ты в отъезде, я могу слушать и чувствовать, как будто ты рядом. Люблю смотреть «Площадку» с тобой. Люблю лежать в кровати поздним вечером в поисках новых рецептов, и ложиться спать в предвкушении того, как мы проснемся и приготовим завтрак вместе за чашечкой горячего кофе (почти такого же горячего, как ты). Люблю маленькие морщинки вокруг твоих глаз, которые появляются, когда ты смеешься или щуришься от солнца. Люблю то, как мы разговариваем на нашем собственном языке. Иногда только с помощью взгляда. Люблю лежать с тобой на диване, заедая похмелье китайской едой. Люблю случайно заявиться на вечеринку и в очередной раз вспомнить, что почти все вокруг - сплошная фальшивка, и как же мне повезло делить жизнь с кем-то настолько НАСТОЯЩИМ.
Люблю то, что ты всегда слушаешь. И то, что тебе не всё равно (даже если речь идет о «Королевских гонках» Ру Пола). Мне нравится иметь партнера по чистке зубов. И то, как ты расчесываешь мои волосы, когда мне самой лень. Я даже люблю то, как ты сажаешь мою любимую футболку в сушке: потому что иметь бойфренда (ой, господи, я почти забыла, что ты ж теперь мой муж), который берет на себя стирку - почти что самая лучшая вещь на свете.
Люблю устраивать долгие поездки, иногда без определенного пункта назначения. Люблю то, как ты сидишь и слушаешь меня, пока я часами шлифую новую мелодию на гитаре. Люблю то, как ты бормочешь вслух, читая новый сценарий или книгу. Люблю, как ты учишься и растешь. Люблю писать песни о тебе, играя на пианино. Люблю то, что ты позволяешь МНЕ быть МНОЙ.

Проще говоря…

Я люблю ТЕБЯ. Безусловной любовью. За время, проведенное вместе, ты показал, что значит любить, не взирая на обстоятельства. Я уважаю тебя, и ты уважаешь меня. Если бы в мире было больше такого рода понимания, мы бы строили не стены, а мосты. Я горжусь тем, каким ты стал и с нетерпением жду всего хорошего, в чем мы примем участие в будущем вместе.
Спасибо за то, что подарил мне счастливейшие дни моей жизни. Искренне твоя, М».
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«Люблю твои грязные носки»: Майли Сайрус обо всём, что любит в Лиаме Хемсворте фотографии
«Люблю твои грязные носки»: Майли Сайрус обо всём, что любит в Лиаме Хемсворте фотографии
«Люблю твои грязные носки»: Майли Сайрус обо всём, что любит в Лиаме Хемсворте фотографии
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