Парижская опера отказалась работать с Сергеем Полуниным из-за его странных высказываний

С того момента, как Сергей Полунин набил себе портрет Путина на груди и получил российское гражданство
, с ним (не с Путиным) случилось что-то загадочное.
Прославленный своими выходками артист балета то ли сошел с ума, то ли решил добиться звания архитролля. В век, когда публичные люди опасаются лишний раз скомпрометировать себя неосторожными и резкими высказываниями в соцсетях, Полунин признается в бесконечной любви к Путину и призывает подписчиков давать пинка всем встречным и поперечным «жирным людям», дабы наказать их за лень. Инстаграм Полунина за последние два месяца превратился в бредовую смесь взаимоисключающих высказываний о мире во всем мире, любви, свете и омерзении по отношению к геям и людям с лишним весом.
Насколько серьезен в своих высказываниях Полунин - непонятно никому. Ведь буквально за несколько дней до появления физиономии Путина на его гладкой груди, Полунин призывал всех своих подписчиков и прочих неравнодушных, объединять города с помощью собственного искусства
. Риторика высказываний артиста изменилась до такой степени кардинально и резко, что не углядеть в этом холодный расчёт или горячее безумие невозможно.
Какое-то время высказывания Полунина никаким образом не отражались на его профессиональной деятельности. Но наконец-то появились первые ростки его репутационного саморазрушения. В начале января в среде балетоманов расползлись слухи о том, что Полунина пригласили в Парижскую оперу на «Лебединое озеро».
Однако вместо подтверждение этих слухов администрация оперы выступила с официальным заявлением об отказе сотрудничать с Полуниным. Это заявление было опубликовано в официальном Твиттере Парижской оперы:
«Учитывая публичные заявления, сделанные Сергеем Полуниным, арт-директор оперы Орели Дюпон приняла решение не приглашать артиста. Данные высказывания не соответствуют ценностям нашего театра».