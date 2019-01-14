Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Парижская опера отказалась работать с Сергеем Полуниным из-за его странных высказываний

14 января
2019 год
январь 2019
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Лайфстайл >>
14 января 2019
С того момента, как Сергей Полунин набил себе портрет Путина на груди и получил российское гражданство, с ним (не с Путиным) случилось что-то загадочное.

Парижская опера отказалась работать с Сергеем Полуниным из-за его странных высказываний

Прославленный своими выходками артист балета то ли сошел с ума, то ли решил добиться звания архитролля. В век, когда публичные люди опасаются лишний раз скомпрометировать себя неосторожными и резкими высказываниями в соцсетях, Полунин признается в бесконечной любви к Путину и призывает подписчиков давать пинка всем встречным и поперечным «жирным людям», дабы наказать их за лень. Инстаграм Полунина за последние два месяца превратился в бредовую смесь взаимоисключающих высказываний о мире во всем мире, любви, свете и омерзении по отношению к геям и людям с лишним весом.
Насколько серьезен в своих высказываниях Полунин - непонятно никому. Ведь буквально за несколько дней до появления физиономии Путина на его гладкой груди, Полунин призывал всех своих подписчиков и прочих неравнодушных, объединять города с помощью собственного искусства. Риторика высказываний артиста изменилась до такой степени кардинально и резко, что не углядеть в этом холодный расчёт или горячее безумие невозможно.

Парижская опера отказалась работать с Сергеем Полуниным из-за его странных высказываний

Какое-то время высказывания Полунина никаким образом не отражались на его профессиональной деятельности. Но наконец-то появились первые ростки его репутационного саморазрушения. В начале января в среде балетоманов расползлись слухи о том, что Полунина пригласили в Парижскую оперу на «Лебединое озеро».
Однако вместо подтверждение этих слухов администрация оперы выступила с официальным заявлением об отказе сотрудничать с Полуниным. Это заявление было опубликовано в официальном Твиттере Парижской оперы:
«Учитывая публичные заявления, сделанные Сергеем Полуниным, арт-директор оперы Орели Дюпон приняла решение не приглашать артиста. Данные высказывания не соответствуют ценностям нашего театра».
версия для печати
Ссылки по теме
Сергей Полунин и Летиция Каста стали героями календаря Pirelli

Сергей Полунин набил портрет Путина на груди и получил российское гражданство
Поиск по меткам
соцсети
персоны
Сергей Полунин

фотографии >>
Парижская опера отказалась работать с Сергеем Полуниным из-за его странных высказываний фотографии
Парижская опера отказалась работать с Сергеем Полуниным из-за его странных высказываний фотографии
Парижская опера отказалась работать с Сергеем Полуниным из-за его странных высказываний фотографии
Парижская опера отказалась работать с Сергеем Полуниным из-за его странных высказываний фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгений Радомысленский
13 января умер актёр, режиссёр и педагог Евгений Радомысленский.

День рождения >>

Валерий Баринов
Евгений Весник
Екатерина Волкова (II)
Александр Ефимов
Евгений Лебедев
Анастасия Панина
Дмитрий Ратомский
Алексей Франдетти
Александр Яковлев
Маргерита Бай
Мерет Бекер
Иван Босильчич
Барбара Вжесиньская
Марио Ван Пиблз
Джулиан Сэндз
Мария Шелл
все родившиеся 15 января >>

Афиша кино >>

Пышка
драма, комедия, музыкальный фильм
США, 2018
Астерикс и тайное зелье
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Франция, 2018
Баския: Взрыв реальности
биография
США, 2017
Две королевы
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, США, 2018
Интервью с Богом
драма, мистика
США, 2018
Наше время
драма
Мексика, Франция, Германия, Дания, Швеция, 2018
Ничего себе каникулы!
комедия
Франция, 2018
Романтики «303»
драма, комедия, мелодрама
Германия, 2018
Стекло
мистика, научная фантастика, триллер
США, 2019
Путь домой
мелодрама, приключения, семейное кино, фильм о животных, экранизация
США, 2019
1+1: Голливудская история
драма, комедия
США, 2017
Крид 2
драма, спортивный фильм
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью