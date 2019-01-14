Парижская опера отказалась работать с Сергеем Полуниным из-за его странных высказываний

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«Вообще, я в коме!»: Агата Муцениеце прокомментировала слухи о насилии со стороны Прилучного

11 января

«Мы практически не спали»: Кит Харингтон о съемках последнего сезона «Игры престолов»

И о том, почему актеры сериала больше не хотят в нем сниматься