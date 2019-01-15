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Крис Прэтт женится на дочери Шварценеггера

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15 января 2019
На днях звезда «Стражей галактики» Крис Прэтт сделал предложение своей девушке 29-летней Кэтрин Шварценеггер. Об этом актер сообщил в Инстаграме, опубликовав снимок, на котором обнимает свою невесту.

Крис Прэтт женится на дочери Шварценеггера

«Милая Кэтрин! Я так счастлив, что ты ответила согласием. Я так взволнован от той мысли, что женюсь на тебе», - написал Крис.

Кстати, Анна Фэрис, бывшая жена Прэтта, не прошла мимо и поздравила пару с помолвкой.

«Я так рада за вас обоих! Мои поздравления!», - прокомментировала фото Анна.

Крис Прэтт женится на дочери Шварценеггера

Анна и Крис прожили вместе восемь лет, у них есть общий сын 6-летний Джек. В 2017 они приняли решение развестись, но сохранили дружеские отношения.

Крис Прэтт женится на дочери Шварценеггера


О романе Прэтта с дочкой Арнольда Шварценеггера стало известно летом прошлого года. В отличие от Криса, у которого есть за плечами брак, Кэтрин пойдет под венец впервые.
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Крис Прэтт женится на дочери Шварценеггера фотографии
Крис Прэтт женится на дочери Шварценеггера фотографии
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