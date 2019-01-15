Крис Прэтт женится на дочери Шварценеггера

На днях звезда «Стражей галактики
» Крис Прэтт
сделал предложение своей девушке 29-летней Кэтрин Шварценеггер. Об этом актер сообщил в Инстаграме
, опубликовав снимок, на котором обнимает свою невесту.
«Милая Кэтрин! Я так счастлив, что ты ответила согласием. Я так взволнован от той мысли, что женюсь на тебе»
, - написал Крис.
Кстати, Анна Фэрис
, бывшая жена Прэтта, не прошла мимо и поздравила пару с помолвкой.
«Я так рада за вас обоих! Мои поздравления!»
, - прокомментировала фото Анна.
Анна и Крис прожили вместе восемь лет, у них есть общий сын 6-летний Джек. В 2017 они приняли решение развестись
, но сохранили дружеские отношения.
О романе Прэтта с дочкой Арнольда Шварценеггера
стало известно летом прошлого года. В отличие от Криса, у которого есть за плечами брак, Кэтрин пойдет под венец впервые.