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«Стану мамой тогда, когда посчитаю нужным»: Марго Робби о материнстве

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15 января 2019
Актриса Марго Робби в свои 28 лет о детях еще не задумывается. По словам актрисы, она устала отвечать на вопросы о будущем материнстве. А в недавнем интервью изданию Radio Times Марго и вовсе заявила, что общество буквально давит на замужних женщин, которые не имеют детей.

«Стану мамой тогда, когда посчитаю нужным»: Марго Робби о материнстве

«Меня безумно злят принятые у нас социальные нормы: мол, вы замужем, значит, пришло время и о ребенке задуматься. Не нужно ничего никому навязывать. Я стану мамой тогда, когда сама посчитаю нужным», - отрезала Робби.

С проблемой навязывания материнства актриса столкнулась не только в жизни, но и на съемочной площадке. Во время работы над фильмом «Две королевы» Марго возмутило давление, которое оказывалось на монархов, чтобы произвести на свет наследника.

«Стану мамой тогда, когда посчитаю нужным»: Марго Робби о материнстве

«Как может какой-то старый мужик приказывать мне, что я могу, а что не могу делать, когда дело доходит до материнства?», - сказала актриса.

Робби также рассказала, что в последнее время ей предлагают роли, которые в той или иной степени ущемляют права женщин. Из-за отсутствия интересных предложений Марго и основала в 2014 году собственную продюсерскую компанию.
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«Стану мамой тогда, когда посчитаю нужным»: Марго Робби о материнстве фотографии
«Стану мамой тогда, когда посчитаю нужным»: Марго Робби о материнстве фотографии
«Стану мамой тогда, когда посчитаю нужным»: Марго Робби о материнстве фотографии
«Стану мамой тогда, когда посчитаю нужным»: Марго Робби о материнстве фотографии
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