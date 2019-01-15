«Стану мамой тогда, когда посчитаю нужным»: Марго Робби о материнстве

Актриса Марго Робби
в свои 28 лет о детях еще не задумывается. По словам актрисы, она устала отвечать на вопросы о будущем материнстве. А в недавнем интервью изданию Radio Times Марго и вовсе заявила, что общество буквально давит на замужних женщин, которые не имеют детей.
«Меня безумно злят принятые у нас социальные нормы: мол, вы замужем, значит, пришло время и о ребенке задуматься. Не нужно ничего никому навязывать. Я стану мамой тогда, когда сама посчитаю нужным»
, - отрезала Робби.
С проблемой навязывания материнства актриса столкнулась не только в жизни, но и на съемочной площадке. Во время работы над фильмом «Две королевы»
Марго возмутило давление, которое оказывалось на монархов, чтобы произвести на свет наследника.
«Как может какой-то старый мужик приказывать мне, что я могу, а что не могу делать, когда дело доходит до материнства?»
, - сказала актриса.
Робби также рассказала, что в последнее время ей предлагают роли, которые в той или иной степени ущемляют права женщин. Из-за отсутствия интересных предложений Марго и основала в 2014 году собственную продюсерскую компанию.