Сельма Блэр рассказала о жизни с рассеянным склерозом

Год назад Сельма Блэр призналась, что уже 15 лет страдает неизлечимым заболеванием – рассеянным склерозом. Причем, выяснилось это только в 2018-м, но симптомы начали проявляться еще тогда. Несколько дней назад Сэльма решила подробно рассказать о своём недуге и опубликовала объемный пост в Инстаграме.
фото: instagram.com/selmablair/
Прогулки с тростью, приступы паники, бессонница и одиночество – вот, как описывает актриса свою нынешнюю жизнь:
«Вот правда о тех, у кого имеется нейродегенеративное заболевание головного мозга. Оно причиняет много беспокойства. Временами случаются приступы неконтролируемой паники. Теперь возможность поддерживать с кем-то общение, куда-то выходить дается очень дорогой ценой. Мой мозг плавится, а сама я часто мерзну. Мы чувствуем себя очень одинокими, даже если окружены заботой и любовью близких. Люди часто спрашивают меня о самочувствии. Я стараюсь сохранять позитив и делать все от меня зависящее. Но иногда я задыхаюсь от боли, думая, сколько всего для меня теперь потеряно, и осознавая, как сложно теперь даже просто пройтись. Но я все равно улыбаюсь, и по-настоящему. Все хорошо. Жизнь - это приключение со множеством неожиданностей, которые заставляют тебя проснуться. Теперь я не могу спать по ночам, а днем мне очень сложно быть бодрой. Но ничего не поделаешь. Всю неделю я провела в материнских заботах и других важных делах. Но, как и многие из нас, я не забываю о молитве. Стараюсь отдавать любовь, где имею возможность. Это не просто, но возможно. Я посылаю любовь каждому из вас», - написала актриса.
Еще в прошлом своем обращении она рассказывала, что часто роняет вещи, а ее левая сторона работает с перебоями. Поэтому актриса просила поклонников не стесняться помочь ей, если вдруг она уронит что-то на улице.