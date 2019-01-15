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Сельма Блэр рассказала о жизни с рассеянным склерозом

15 января
2019 год
январь 2019
 
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15 января 2019
Год назад Сельма Блэр призналась, что уже 15 лет страдает неизлечимым заболеванием – рассеянным склерозом. Причем, выяснилось это только в 2018-м, но симптомы начали проявляться еще тогда. Несколько дней назад Сэльма решила подробно рассказать о своём недуге и опубликовала объемный пост в Инстаграме.

Сельма Блэр рассказала о жизни с рассеянным склерозом
фото: instagram.com/selmablair/

Прогулки с тростью, приступы паники, бессонница и одиночество – вот, как описывает актриса свою нынешнюю жизнь:

«Вот правда о тех, у кого имеется нейродегенеративное заболевание головного мозга. Оно причиняет много беспокойства. Временами случаются приступы неконтролируемой паники. Теперь возможность поддерживать с кем-то общение, куда-то выходить дается очень дорогой ценой. Мой мозг плавится, а сама я часто мерзну. Мы чувствуем себя очень одинокими, даже если окружены заботой и любовью близких. Люди часто спрашивают меня о самочувствии. Я стараюсь сохранять позитив и делать все от меня зависящее. Но иногда я задыхаюсь от боли, думая, сколько всего для меня теперь потеряно, и осознавая, как сложно теперь даже просто пройтись. Но я все равно улыбаюсь, и по-настоящему. Все хорошо. Жизнь - это приключение со множеством неожиданностей, которые заставляют тебя проснуться. Теперь я не могу спать по ночам, а днем мне очень сложно быть бодрой. Но ничего не поделаешь. Всю неделю я провела в материнских заботах и других важных делах. Но, как и многие из нас, я не забываю о молитве. Стараюсь отдавать любовь, где имею возможность. Это не просто, но возможно. Я посылаю любовь каждому из вас», - написала актриса.

Еще в прошлом своем обращении она рассказывала, что часто роняет вещи, а ее левая сторона работает с перебоями. Поэтому актриса просила поклонников не стесняться помочь ей, если вдруг она уронит что-то на улице.
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Сельма Блэр рассказала о жизни с рассеянным склерозом фотографии
Сельма Блэр рассказала о жизни с рассеянным склерозом фотографии
Сельма Блэр рассказала о жизни с рассеянным склерозом фотографии
Сельма Блэр рассказала о жизни с рассеянным склерозом фотографии
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