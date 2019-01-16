СМИ: Евгений Миронов несколько лет скрывал своего сына

На днях в СМИ появилась информация, что 52-летний Евгений Миронов
несколько лет назад стал отцом. Интересно, что артист никогда не был женат, а ребенка ему родила суррогатная мать. Анонимный источник сообщил, что Евгений воспитывает сына Петю, которому на вид два-три года.
«Малыша Жене родила суррогатная мать. Миронов давно приятельствует с Аллой Пугачевой, вот она и посоветовала ему не тянуть с отцовством, а обратиться в клинику, в которой несколько лет назад самой Примадонне и Максиму Галкину помогли завести Гарри и Лизу»
, - рассказал источников.
Также один из источников отметил, что актер назвал мальчика в честь деда. По слухам, Евгений часто берет сына с собой на работу.
«В Театре наций мальчику оборудовали специальную комнату, где Петя может спокойно поспать. Понятно, что такой знаменитый человек мог легко нанять ребенку няню. Но ему не хочется расставаться с сыном. Ни на минуту»
, - поведал источник.
По данным СМИ, мать Миронова Тамара Петровна якобы прокомментировала информацию о внуке. Однако никакой точности в приведенных цитатах нет.
«Раньше я переживала, что сын никак не женится, приставала к нему: «Вот я умру, куда ты пойдешь? В холодные стены? Почему ты все никак себе половинку не найдешь?!» Он отвечал: «Мам, те, кто нашел себе половинку, давно уже развелись. У меня так мало свободного времени, что я бы не смог сделать счастливой свою семью». И все же до конца он все никак не мог меня убедить. Но однажды сын сказал то, что я поняла: «Я послан богом на землю только для того, чтобы заниматься искусством»
, - поделилась Тамара Петровна.