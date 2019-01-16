Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной объяснила, почему продала квартиру актрисы

Лидия Федосеева-Шукшина
сильно расстроена из-за квартиры в Санкт-Петербурге, которую продала ее внучка Анна. Об этом рассказывал ее новоиспеченный муж Бари Алибасов
. Дело в том, что внучка актрисы продала имущество без ее ведома. Но на днях Анна Шукшина стала гостьей программы «Пусть говорят», где объяснила свой поступок.
Анна заселилась в эту квартиру вместе с мужем в 2012 году. Этот факт возмутил среднюю дочь Лидии Николаевны – Ольгу Шукшину
.
«Она натравила на меня своего сына Василия и двух его друзей. Ольга Васильевна говорила сыну о том, что я никто, и что со мной можно делать все, что угодно. Мне пришлось покинуть жилье. Данная история открыла мне глаза на тетю. А ведь раньше я относилась к ней очень хорошо»
, - рассказала внучка актрисы.
Анна также призналась, что уже год не общается с матерью – Марией Шукшиной
.
«В какой-то момент мама решила наказать меня за то, что я стала самостоятельно принимать решения. Пять лет назад между мной и бабушкой остро встал финансовый вопрос. Она подарила мне определенную сумму денег, а позже стала требовать средства назад. Дело в том, что ее знакомая уговорила приобрести квартиру, цена которой была завышена в три раза по сравнению с рыночной стоимостью. Бабушка осуществила покупку, а я теперь не уверена, оформлено ли жилье на нее»
.
Между Лидией и внучкой возникли разногласия, так как Анна не вернула ей деньги из-за собственных финансовых трудностей. Тогда она развелась с мужем и вынуждена была обеспечивать семью самостоятельно.
«С тех пор от меня отвернулись все, в том числе и мама. А ведь она говорила, что поддержит меня. Для меня ее слова очень много значили»
, - поделилась переживаниями Анна.
Внучка Лидии Николаевны попала в непростую ситуацию – осталась без жилья, без денег и без поддержки родственников. Однако сейчас Анне удалось приобрести апартаменты в Подмосковье. Она хочет предложить бабушке переехать туда и жить вместе с ней.
Причиной продажи квартиры Лидии Николаевны послужило то, что в ней постоянно ночевали какие-то посторонние люди.
«Мне кажется, ключи от неё были у половины города. Я сама неоднократно приезжала туда. Там были чьи-то вещи, стояли бутылки из-под алкоголя. Создавалось впечатление, что эта квартира стала «отелем на час». Я просила бабушку сменить замки, не пускать туда чужих людей, однако она не послушалась меня»
, - заявила Анна Шукшина.