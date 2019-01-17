Мать Ларисы Луппиан уговаривала её развестись с Михаилом Боярским

Михаил Боярский
и Лариса Луппиан
уже много раз рассказывали журналистам о своей семейной жизни длинною в сорок лет. Несмотря на все препятствия, актеры сохранили свою семью. Однако их не раз пытались разлучить. В недавнем интервью Лариса Луппиан призналась, что даже е§ собственная мать была против их брака.
«Мама постоянно говорила мне: «Разведись!» Что удержало? Конечно, любовь. Любви надо учиться. Я училась много лет. Наблюдала за Мишиной мамой Екатериной Михайловной: она обожала своего сына. С какой любовью и нежностью кормила его, рубашечки гладила! Даже когда он стал взрослым, заботилась о нем. Вообще, мужчинам тяжелее жить на этом свете. Они лишь внешне сильные. А внутри гораздо уязвимее нас, женщин. Поэтому надо почаще обнимать, целовать мужа, действовать только нежностью и любовью. Я бы не сказала, что ласка - это женское оружие. Скорее искусство»
, - рассказала актриса.
Луппиан также рассказала о трудном периоде в творчестве. Когда актрисе было 27, она родила сына Сергея. Именно тогда в карьере начались трудности – до 34 лет е§ практически не приглашали играть в театральных постановках. За это время Лариса успела родить и дочь Елизавету Боярскую
, но из-за творческого кризиса актриса чувствовала себя раздавленной.
«А ведь это лучшие годы для актрисы: ты еще молода, но уже есть опыт. В итоге я ушла в другой театр. Если бы не семья, не знаю, что меня держало бы в этой жизни. Так что берегите своих родных и близких, они - самое ценное, что у нас есть»
, - отметила Луппиан.
Недавно Лариса Лупппиан в четвертый раз стала бабушкой
. В интервью актриса вспомнила, что она чувствовала, когда родилась её первая внучка. На тот момент Ларисе было всего 45 лет.
«Я же еще молодая, играю снегурочек и принцесс. И вдруг бабушка?! Это долго не укладывалось в голове. Как примириться с тем, что ты стареешь? Ничего с этим не поделаешь, придется смириться. Так устроена жизнь - поколение за поколением взрослеют, появляются внуки. Внуков обожаю. Зацеловываю, залюбливаю. Не надо никаких нотаций, ворчалок, замечаний. Я убеждена: воспитывать можно и нужно исключительно любовью! Я и детей так воспитывала»
, - поделилась актриса.