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Мать Ларисы Луппиан уговаривала её развестись с Михаилом Боярским

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17 января 2019
Михаил Боярский и Лариса Луппиан уже много раз рассказывали журналистам о своей семейной жизни длинною в сорок лет. Несмотря на все препятствия, актеры сохранили свою семью. Однако их не раз пытались разлучить. В недавнем интервью Лариса Луппиан призналась, что даже е§ собственная мать была против их брака.

Мать Ларисы Луппиан уговаривала её развестись с Михаилом Боярским


«Мама постоянно говорила мне: «Разведись!» Что удержало? Конечно, любовь. Любви надо учиться. Я училась много лет. Наблюдала за Мишиной мамой Екатериной Михайловной: она обожала своего сына. С какой любовью и нежностью кормила его, рубашечки гладила! Даже когда он стал взрослым, заботилась о нем. Вообще, мужчинам тяжелее жить на этом свете. Они лишь внешне сильные. А внутри гораздо уязвимее нас, женщин. Поэтому надо почаще обнимать, целовать мужа, действовать только нежностью и любовью. Я бы не сказала, что ласка - это женское оружие. Скорее искусство», - рассказала актриса.

Луппиан также рассказала о трудном периоде в творчестве. Когда актрисе было 27, она родила сына Сергея. Именно тогда в карьере начались трудности – до 34 лет е§ практически не приглашали играть в театральных постановках. За это время Лариса успела родить и дочь Елизавету Боярскую, но из-за творческого кризиса актриса чувствовала себя раздавленной.

«А ведь это лучшие годы для актрисы: ты еще молода, но уже есть опыт. В итоге я ушла в другой театр. Если бы не семья, не знаю, что меня держало бы в этой жизни. Так что берегите своих родных и близких, они - самое ценное, что у нас есть», - отметила Луппиан.

Мать Ларисы Луппиан уговаривала её развестись с Михаилом Боярским

Недавно Лариса Лупппиан в четвертый раз стала бабушкой. В интервью актриса вспомнила, что она чувствовала, когда родилась её первая внучка. На тот момент Ларисе было всего 45 лет.

«Я же еще молодая, играю снегурочек и принцесс. И вдруг бабушка?! Это долго не укладывалось в голове. Как примириться с тем, что ты стареешь? Ничего с этим не поделаешь, придется смириться. Так устроена жизнь - поколение за поколением взрослеют, появляются внуки. Внуков обожаю. Зацеловываю, залюбливаю. Не надо никаких нотаций, ворчалок, замечаний. Я убеждена: воспитывать можно и нужно исключительно любовью! Я и детей так воспитывала», - поделилась актриса.
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Мать Ларисы Луппиан уговаривала её развестись с Михаилом Боярским фотографии
Мать Ларисы Луппиан уговаривала её развестись с Михаилом Боярским фотографии
Мать Ларисы Луппиан уговаривала её развестись с Михаилом Боярским фотографии
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