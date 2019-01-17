Марина Федункив запускает свое талант-шоу на канале «Россия-1»

Вечер следующей субботы предполагает быть довольно интересным, потому что 26 января на телеканале «Россия-1» выйдет шоу «Пригласите на свадьбу!»
, ведущей которого стала неповторимая Марина Федункив
.
«Пригласите на свадьбу!»
- это первое в мире свадебное талант-шоу. В нем можно будет увидеть всех, кто обычно развлекает гостей на свадьбе – лучших ведущих, иллюзионистов, артистов лазерных и световых шоу и многих других.
В ходе программы Марина Федункив поможет жениху и невесте спланировать их свадьбу от букета и торта до тамады и фейерверка. Кроме того, в организации поучаствует так называемый «свадебный генерал» - приглашенная звезда шоу-бизнеса. В этой необычной роли себя попробовали уже Филипп Киркоров
, Александр Олешко
, Николай Басков
, Сергей Зверев
, Ольга Бузова
, Анастасия Волочкова
и другие.