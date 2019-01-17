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Марина Федункив запускает свое талант-шоу на канале «Россия-1»

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17 января 2019
Вечер следующей субботы предполагает быть довольно интересным, потому что 26 января на телеканале «Россия-1» выйдет шоу «Пригласите на свадьбу!», ведущей которого стала неповторимая Марина Федункив.

Марина Федункив запускает свое талант-шоу на канале «Россия-1»

«Пригласите на свадьбу!» - это первое в мире свадебное талант-шоу. В нем можно будет увидеть всех, кто обычно развлекает гостей на свадьбе – лучших ведущих, иллюзионистов, артистов лазерных и световых шоу и многих других.

В ходе программы Марина Федункив поможет жениху и невесте спланировать их свадьбу от букета и торта до тамады и фейерверка. Кроме того, в организации поучаствует так называемый «свадебный генерал» - приглашенная звезда шоу-бизнеса. В этой необычной роли себя попробовали уже Филипп Киркоров, Александр Олешко, Николай Басков, Сергей Зверев, Ольга Бузова, Анастасия Волочкова и другие.

Марина Федункив запускает свое талант-шоу на канале «Россия-1»

Марина Федункив запускает свое талант-шоу на канале «Россия-1»

Марина Федункив запускает свое талант-шоу на канале «Россия-1»
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Марина Федункив запускает свое талант-шоу на канале «Россия-1» фотографии
Марина Федункив запускает свое талант-шоу на канале «Россия-1» фотографии
Марина Федункив запускает свое талант-шоу на канале «Россия-1» фотографии
Марина Федункив запускает свое талант-шоу на канале «Россия-1» фотографии
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