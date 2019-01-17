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Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала об угрозах со стороны тёти

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17 января 2019
Скандал вокруг квартиры Лидии Федосеевой-Шукшиной всё никак не утихнет. Только вот продолжается он уже без самой Лидии Николаевны – ругаются её родственники. На днях в эфире программы «Пусть говорят» Анна Шукшина, внучка актрисы, объяснила, почему продала квартиру знаменитой бабушки. По ее словам, там постоянно ночевали какие-то посторонние люди. Анна предлагала Федосеевой-Шукшиной сменить замки, но та отказалась. Вчера история получила новый виток – в студии передачи «Пусть говорят» встретились Анна и ее тётя – Ольга Шукшина.

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала об угрозах со стороны тёти

Дело в том, что Ольга являлась совладелицей этой злополучной квартиры в Санкт-Петербурге. Поэтому, когда Анна с мужем переехала туда жить, в семье Шукшиных случился скандал. До сих пор у Анны с Ольгой натянутые отношения.

«Оля, ты мне говорила, что тоже хочешь продать питерскую квартиру. Я хотела выкупить ее долю, но Ольгу и ее сына Василия не устроила цена. В итоге я была вынуждена покинуть эти апартаменты. Василий угрожал мне физической расправой. Я слышала, как тетя отдавала ему приказания по громкой связи делать со мной все, что угодно», - поведала Анна.

Тогда Ольга начала опровергать эти факты, и заявила, что мать Анны, Мария Шукшина, занималась отмыванием денег из фонда Василия Шукшина. Анна на этот аргумент ответила неоднозначно. Предположительно, потому что уже год она не общается с матерью.

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала об угрозах со стороны тёти

«Я хотела, чтобы молодые люди со всей страны прониклись творчеством дедушки, так как многие сейчас не знают, кто такой Василий Шукшин. К сожалению, после расставания с мужем меня отстранили от работы с фондом. Моя мама поддерживает бывшего супруга. Да, звучит вопиюще», - сказала дочь Марии Шукшиной.

Однако в финале передачи всех ждал хэппи-энд - Анна попросила прощения у Лидии Николаевны и поздравила ее со свадьбой. А Ольга, в свою очередь, обняла племянницу и похвалила ее за то, что та пришла на передачу.
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Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала об угрозах со стороны тёти фотографии
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала об угрозах со стороны тёти фотографии
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала об угрозах со стороны тёти фотографии
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказала об угрозах со стороны тёти фотографии
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