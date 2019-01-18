Московский драматический театр разыскивает Армена Джигарханяна

Скандал с бывшей женой
сильно подпортил здоровье 83-летнего Армена Джигарханяна
. В октябре прошлого года народного артиста СССР госпитализировали – с того момента о нем не было никаких вестей. Журналисты пытались выйти на связь с Арменом Борисовичем, но его представитель на звонки не отвечает.
В Московском драматическом театре тоже озадачены пропажей художественного руководителя. По словам сотрудников театра, Армен Борисович уже довольно долго не появлялся на рабочем месте. Однако они уверены, что артиста прячут армяне.
«Мы не знаем, где армяне прячут Армена Джигарханяна, мы его давно потеряли из вида. На работе он давно не появлялся. Скорее всего, конечно, жив. В противном случае были бы известия из Департамента культуры. В силу объективных причин - артисту 83 года - здоров он быть не может, поэтому вероятно, лежит в больнице»
, - заявили в театре.
Громкий развод Армена Джигарханяна с Виталиной Цымбалюк-Романовской
состоялся в октябре 2017 года, а разбирательства по этому делу затянулись на целый год. Джигарханян обвинил жену в растрате денег театра
, директором которого он её сделал. А также артист заявил, что Виталина прибрала к рукам всё его имущество
.