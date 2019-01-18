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Маколей Калкин рассказал о причинах дружбы с Майклом Джексоном

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18 января 2019
Маколей Калкин подружился с Майклом Джексоном в возрасте 10 лет. Их отношения активно обсуждались в прессе, потому что Джексону неоднократно были предъявлены обвинения в педофилии. Однако на днях Калкин дал интервью Майклу Розенбауму, где подробно рассказал о дружбе с поп-королём. Прошло более 20 лет, но Маколею важно, чтобы правда восторжествовала.

Маколей Калкин рассказал о причинах дружбы с Майклом Джексоном

«Он захотел со мной общаться, потому что со мной тогда происходило много всего, на меня обрушилась слава. И я думаю, что он отождествлял себя с этой ситуацией. Легко сказать, что это было странно, но все было иначе, чем может показаться. Во всем был смысл. Мы были настоящими друзьями в самом простом смысле этого слова. Люди ставят под сомнение эту дружбу, потому что он был самым популярным человеком на планете!», - рассказал актер.

По словам Калкина, его возмутило то, что общество требует от него каких-то оправданий.

«Серьезно, тебе когда-нибудь приходилось объяснять дружеские отношения? Для меня это было нормально и обыденно. Другие представляют себе что-то экстраординарное, но это была обычная дружба», - сказал Маколей ведущему.

Кстати, ранее актер рассказывал, что несколько раз ночевал в постели Майкла Джексона еще до совершеннолетия. Возможно, именно поэтому у общества возникли вопросы.

Маколей Калкин рассказал о причинах дружбы с Майклом Джексоном

А в 2005 году Маколей выступал в защиту Джексона на слушании в суде, где рассматривались обвинения певца в педофилии. Там он утверждал, что никаких противозаконных действий по отношению к нему Майкл Джексон не принимал.

В интервью Калкин признался, что их сблизил общий жизненный опыт. По его словам, люди не верят в их дружбу из-за большой разницы в возрасте.

«Никто в моей католической школе и понятия не имел, через какие ситуации мне пришлось пройти, а Майкл был из тех людей, кто пережил все ровно то же самое, и он просто хотел убедиться в том, что я не чувствую себя одиноким», - поделился Маколей.
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Маколей Калкин рассказал о причинах дружбы с Майклом Джексоном фотографии
Маколей Калкин рассказал о причинах дружбы с Майклом Джексоном фотографии
Маколей Калкин рассказал о причинах дружбы с Майклом Джексоном фотографии
Маколей Калкин рассказал о причинах дружбы с Майклом Джексоном фотографии
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