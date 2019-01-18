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Мария Шукшина заявила, что её дочь получила 2 миллиона за участие в «Пусть говорят»

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18 января 2019
Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной пытается решить квартирный вопрос с помощью программы «Пусть говорят». В первом эфире Анна Шукшина оправдалась за продажу той самой квартиры в Санкт-Петербурге, а во втором выясняла отношения со своей тётей – Ольгой Шукшиной.

Мария Шукшина заявила, что её дочь получила 2 миллиона за участие в «Пусть говорят»

Тем временем Мария Шукшина, мать Анны, в соцсетях выдает всю подноготную этой ситуации. Она заявила, что за участие в ток-шоу ее дочь получила два миллиона рублей.

«Макара соблазняют миллионом, лишь бы он только пошел и оклеветал меня, да и младшие мои подрастают. Ане заплатили 2 миллиона, она просила 6. Пока существует эта порочная практика каналов, дети будут идти против родителей, родители против детей, сестра против сестры и так далее. Таких сильных духом, как я, почти нет. А соблазн и искушение огромные. Понимаю это и прощаю их всех. Но конца, конечно, этому нет. И есть же некоторые, кто верит всему этому! Можно только диву даваться! Бог всем судья!», - написала Шукшина в Инстаграме.

Сама же актриса в свое время не согласилась участвовать в ток-шоу даже за 15 миллионов. Кроме того, Мария подписала петицию о закрытии популярных ток-шоу Дмитрия Борисова и Андрея Малахова. Она считает, что эти программы разлагают наше общество.
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Мария Шукшина заявила, что её дочь получила 2 миллиона за участие в «Пусть говорят» фотографии
Мария Шукшина заявила, что её дочь получила 2 миллиона за участие в «Пусть говорят» фотографии
Мария Шукшина заявила, что её дочь получила 2 миллиона за участие в «Пусть говорят» фотографии
Мария Шукшина заявила, что её дочь получила 2 миллиона за участие в «Пусть говорят» фотографии
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