Мария Шукшина заявила, что её дочь получила 2 миллиона за участие в «Пусть говорят»

Внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной
пытается решить квартирный вопрос с помощью программы «Пусть говорят». В первом эфире Анна Шукшина оправдалась за продажу той самой квартиры
в Санкт-Петербурге, а во втором выясняла отношения со своей тётей – Ольгой Шукшиной
.
Тем временем Мария Шукшина
, мать Анны, в соцсетях выдает всю подноготную этой ситуации. Она заявила, что за участие в ток-шоу ее дочь получила два миллиона рублей.
«Макара соблазняют миллионом, лишь бы он только пошел и оклеветал меня, да и младшие мои подрастают. Ане заплатили 2 миллиона, она просила 6. Пока существует эта порочная практика каналов, дети будут идти против родителей, родители против детей, сестра против сестры и так далее. Таких сильных духом, как я, почти нет. А соблазн и искушение огромные. Понимаю это и прощаю их всех. Но конца, конечно, этому нет. И есть же некоторые, кто верит всему этому! Можно только диву даваться! Бог всем судья!»
, - написала Шукшина в Инстаграме.
Сама же актриса в свое время не согласилась участвовать в ток-шоу даже за 15 миллионов. Кроме того, Мария подписала петицию о закрытии популярных ток-шоу Дмитрия Борисова
и Андрея Малахова
. Она считает, что эти программы разлагают наше общество.