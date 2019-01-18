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Натали Портман обнажилась для рекламы Dior

18 января
2019 год
январь 2019
 
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18 января 2019
Голливудская актриса Натали Портман приняла участие в съемках ролика для рекламной компании Christian Dior, в котором представила новый тональный крем.



На видео под песню Донны Саммер звезда предстала в нескольких образах: топлес и в серебристых брюках, а также в серебристом жакете и высоких черных трусиках-панти. «Моя кожа — это лучшее», — произносит Портман, демонстрируя подтянутую фигуру и идеально гладкую кожу.

С французским модным домом Dior Натали сотрудничает давно. Ранее актриса среди прочего рекламировала духи Miss Dior.
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