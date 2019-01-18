Натали Портман обнажилась для рекламы Dior

Голливудская актриса Натали Портман
приняла участие в съемках ролика для рекламной компании Christian Dior, в котором представила новый тональный крем.
На видео под песню Донны Саммер звезда предстала в нескольких образах: топлес и в серебристых брюках, а также в серебристом жакете и высоких черных трусиках-панти. «Моя кожа — это лучшее
», — произносит Портман, демонстрируя подтянутую фигуру и идеально гладкую кожу.
С французским модным домом Dior Натали сотрудничает давно. Ранее актриса среди прочего рекламировала духи Miss Dior.