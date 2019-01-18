Подруга Татьяны Самойловой рассказала об её отношениях с Василием Лановым

Сценарист Эльга Лындина
и советская актриса Татьяна Самойлова
тесно общались на протяжении многих лет. По словам Лындиной, Самойлова обладала тяжелым характером и назвать их отношения дружбой можно было только с натяжкой.
«Не стану употреблять слово «дружить» — у нее близких друзей вообще ее было
, — рассказала Эльга. — Ведь дружба подразумевает взаимность, а она уставала от людей и не умела сопереживать чужим проблемам. Но были люди, с которыми Таня общалась всю жизнь. Например, с Люсей Овчинниковой. Я мало знала Люсьену, но человек она была очень талантливый и безумно добрый
».
С мужчинами у Самойловой тоже отношения не складывались.
«Все Танины браки оказались довольно краткосрочными — только со вторым мужем, Осиповым, она прожила около шести лет
, — поделилась Лындина. — Однажды, когда мы с Таней заговорили про любовь, она мне призналась: «Ты знаешь, а ведь Валерий много значил для меня… Я больше всех любила именно Осипова». Он был талантливым писателем, и Таня очень переживала, что его имя забывают, а произведения больше не экранизируют. Ведь именно по повести Осипова режиссером Калатозовым и оператором Урусевским был снят фильм «Неотправленное письмо», в котором Таня Самойлова получила свою вторую главную роль
».
С актером Василием Лановым
Самойлова состояла в браке всего два года, однако отношения между бывшими супругами сохранились прекрасные. Они встретились вновь на съемках фильма «Анна Каренина»
, и между ними царило полное понимание.
«Её партнером по этой картине стал первый муж Василий Лановой
, - вспоминает Эльга. - После развода они сохранили хорошие отношения, так что работать в паре им было комфортно. Василий Семенович проявлял мудрость, и Таня чувствовала поддержку с его стороны
».
Эльга Лындина является автором сценария таких картин, как «Эхо любви»
, «Долгое прощание»
, «Искупление»
и других.