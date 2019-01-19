Дарья Мельникова завела блог о материнстве

Накануне Нового года у Дарьи Мельниковой
и Артура Смольянинова родился второй сын
, имя которого родители пока держат в секрете. Что неудивительно - актёры охраняют свою личную жизнь от чужих глаз и не хвастаются даже фотографиями старшего сына Артура. Тем неожиданнее стало решение Дарьи завести отдельную страницу в Инстаграме («Для женщин! Про женщин!»), посвященную материнству и всему, что с ним связано
.
В блоге пока что шесть публикаций, но Дарья уже успела накатать огромный пост о том, что следует делать женщинам в первые сорок дней после родов.
«У меня как раз подошёл к концу 40-дневный отпуск и потому мое сочинение на тему «как я провёл это». Во многих традициях женщине после родов положено отдыхать 40 дней! В идеале лежать, есть, кормить ребёнка, спать и ... все!
Для этого маму вместе с малышом отправляли в отчий дом, к родителям, чтобы они за ней ухаживали. Представьте, уезжаете вы от мужа и старших детей (если уже есть) с новорожденным ребёнком в дом к родителям, где вы валяетесь в кровати и смотрите сериалы ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ, ну и да иногда кормите грудью малыша, которого даже не обязательно потом носить «столбиком», ваши родители поносят! В Киргизии (рассказывала мне девушка, пока делала маникюр) родители строго смотрят, чтобы мама вообще не вставала с постели 40 дней (нельзя даже в душ)! До туалета и бегом обратно! Вариант, конечно, интересный, но в условиях нашей реальности, практически невозможный. Мамы, едва приехав домой, начинают тут же вести хозяйство, с висящим на груди младенцем . Они превращаются в многорукого Шиву и фигачат завтрак-обед-ужин-стирку-уборку-работу на удаленке и тд. Но что-то из этой славной традиции все же стоит взять. Итак, если вы не уехали на «послеродовые каникулы» к родителям и если у вас нет идеальной горничной, которая лучше вас знает, где у вас соль, то вот что можно сделать для себя любимой после родов:
1)Заранее подготовить себя и дом к этому месяцу!
2) Подготовиться морально, что этот месяц вы только восстанавливаетесь! Много, ПОЧТИ ВСЕГДА отдыхаете и, главное, не требуете ничего от себя!
3) Составить список книг, фильмов, статей, которые давно собирались прочитать. Чтобы не тратить время на Инстаграм и серф по интернету. Малыши обычно много спят первый месяц - можно много книг перечитать. В том числе по воспитанию и уходу за детьми. Свой список сделаю скоро)!
4) Заранее продумать план питания себя и семьи. Сейчас есть даже сервис по доставке еды конкретно для восстановления организма мамы после родов. Правда, в Москве. В регионах, думаю, еще нет. Но вы можете заранее продумать, кто вам будет помогать с приготовлением еды. Хотя бы первые две недели! Ибо стоять у плиты маме в этот период совсем не обязательно! Ей стоять-то не обязательно!
5) Научиться подвязывать живот. Есть несколько способов. Если интересно, я расскажу подробнее. Это важно, ибо послеродовой бандаж делает еще хуже - он способствует опущению органов, а это потом очень трудно восстановить.
6) Обязательно найти того, кто будет вам помогать! Пусть не каждый день, но регулярно! И предупредить этого человека, что ваше эмоциональное состояние будет не стабильным, пусть будут готовы к тому, что вы будете плакать без причины, просто потому что за окном снег, а вы заслужили лето. Это всего 40 дней! В этот месяц задача мамы «приземлить» малыша и самой прийти в норму. Не скакать, помочь организму спокойно восстановиться. Быть в тепле и уюте.
А в конце этого периода хорошо бы сходить в баню и выпарить все свои переживания и усталость)! И да, я понимаю, что ситуации могут быть разные. Восстановление после кесарева может быть в два раза дольше. Может так быть, что вам некому помочь или вы оказались в больнице, а не дома в этот период. В любом случае, нужен ваш настрой на восстановление и посильная помощь себе самой в первую очередь! А малышу будет хорошо, если мама будет спокойна!»