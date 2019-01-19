Дмитрия Нагиева осудили за публикацию откровенных фотографий

Дмитрий Нагиев
шутит не только на Первом, но и бесплатно - на своей страничке в Инстаграме
. Однако не все его шутки вызывают единодушный отклик. На днях актёр решил пощекотать нервы поклонникам, опубликовав фотографии, на которых он предстает в прозаических ситуациях, но с абсурдно спущенными штанами, обнажающими кипенно-белое нижнее бельё.
«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течёт вода, горит огонь, и на меня без штанов. Но я снимал их ещё до того, как это стало мейнстримом»
- прокомментировал свою дерзкую выходку Дмитрий.
После кратковременной остановки сердца пришедшие в себя ханжи и пуритане начали чихвостить Дмитрия на разные лады, оставляя неприятные комментарии, в которых грозились отписаться и сомневались в дееспособности ведущего (а так же отмечали, что «ножки не очень»).
Нет, ну, разумеется, нашлись и более раскрепощенные половозрелые россиянки, поставившие себе это фото на заставку телефона. Но в целом, бурная реакция благопристойных россиян вынудила Дмитрия прислушаться к голосу рассудка и удалить фото. Но интернет помнит.