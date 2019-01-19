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Дмитрия Нагиева осудили за публикацию откровенных фотографий

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19 января 2019
Дмитрий Нагиев шутит не только на Первом, но и бесплатно - на своей страничке в Инстаграме. Однако не все его шутки вызывают единодушный отклик. На днях актёр решил пощекотать нервы поклонникам, опубликовав фотографии, на которых он предстает в прозаических ситуациях, но с абсурдно спущенными штанами, обнажающими кипенно-белое нижнее бельё.

Дмитрия Нагиева осудили за публикацию откровенных фотографий

Дмитрия Нагиева осудили за публикацию откровенных фотографий

«Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течёт вода, горит огонь, и на меня без штанов. Но я снимал их ещё до того, как это стало мейнстримом» - прокомментировал свою дерзкую выходку Дмитрий.

После кратковременной остановки сердца пришедшие в себя ханжи и пуритане начали чихвостить Дмитрия на разные лады, оставляя неприятные комментарии, в которых грозились отписаться и сомневались в дееспособности ведущего (а так же отмечали, что «ножки не очень»).
Нет, ну, разумеется, нашлись и более раскрепощенные половозрелые россиянки, поставившие себе это фото на заставку телефона. Но в целом, бурная реакция благопристойных россиян вынудила Дмитрия прислушаться к голосу рассудка и удалить фото. Но интернет помнит.
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Дмитрия Нагиева осудили за публикацию откровенных фотографий фотографии
Дмитрия Нагиева осудили за публикацию откровенных фотографий фотографии
Дмитрия Нагиева осудили за публикацию откровенных фотографий фотографии
Дмитрия Нагиева осудили за публикацию откровенных фотографий фотографии
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