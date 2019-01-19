Мария Порошина рассказала о новорожденном сыне

Неделю назад Мария Порошина
родила сына, однако так и не определилась с именем. Актриса рассказала изданию «7 Дней», что в такой большой семье выбрать из массы вариантов крайне сложно (у Марии помимо новорожденного малыша ещё четыре дочери).
«Мы пока не определились в этом вопросе — не понимаем пока, как назвать малыша. Может, оттого, что нас в семье много, каждый предлагает свой вариант. В итоге, вопрос с именем для сына ... подвис. Есть 3-4 мужских имени, которые нам нравятся больше всего, но окончательно мы пока не определились. Точно одно: это не будет Степан, как пушит в Интернете!»