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Мария Порошина рассказала о новорожденном сыне

19 января
2019 год
январь 2019
 
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19 января 2019
Неделю назад Мария Порошина родила сына, однако так и не определилась с именем. Актриса рассказала изданию «7 Дней», что в такой большой семье выбрать из массы вариантов крайне сложно (у Марии помимо новорожденного малыша ещё четыре дочери).

Мария Порошина рассказала о новорожденном сыне

«Мы пока не определились в этом вопросе — не понимаем пока, как назвать малыша. Может, оттого, что нас в семье много, каждый предлагает свой вариант. В итоге, вопрос с именем для сына ... подвис. Есть 3-4 мужских имени, которые нам нравятся больше всего, но окончательно мы пока не определились. Точно одно: это не будет Степан, как пушит в Интернете!»
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Мария Порошина рассказала о новорожденном сыне фотографии
Мария Порошина рассказала о новорожденном сыне фотографии
Мария Порошина рассказала о новорожденном сыне фотографии
Мария Порошина рассказала о новорожденном сыне фотографии
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