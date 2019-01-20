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Ради благотворительности: Виктория Исакова ищет партнёра на одну ночь

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20 января 2019
Режиссер фильмов «Русалка» и «Про любовь» Анна Меликян выложила на своем канале youtube 20-минутный короткометражный комедийный фильм «Нежность» с Викторией Исаковой и Евгением Цыгановым в главных ролях. Черно-белый фильм рассказывает о педантичной деловой женщине Елене Ивановне, которая в погоне за карьерным успехом забыла о личной жизни. Из этого забвения её вырывает подруга, назвав Елену Ивановну, ну... скажем так, недостаточно привлекательной для того, чтобы в кратчайший срок найти себе сексуального партнёра. Оскорбленная Елена Ивановна отправляется добывать партнёра в Петербург. Азарта ей прибавляет тот факт, что на поиски у нее есть менее 20 часов. Собственно, этим мытарствам и посвящен фильм.

Ради благотворительности: Виктория Исакова ищет партнёра на одну ночь

Меликян сняла картину за два дня на айфон, написав сценарий совместно с писателем Александром Цыпкиным. Фильм был представлен на благотворительном вечере «Action!», где она собрала 13 миллионов рублей. Деньги пошли в благотворительный фонд Константина Хабенского.

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благотворительность
персоны
Виктория ИсаковаАнна МеликянКонстантин ХабенскийЕвгений Цыганов
фильмы
Про любовьРусалка

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Ради благотворительности: Виктория Исакова ищет партнёра на одну ночь фотографии
Ради благотворительности: Виктория Исакова ищет партнёра на одну ночь фотографии
Ради благотворительности: Виктория Исакова ищет партнёра на одну ночь фотографии
Ради благотворительности: Виктория Исакова ищет партнёра на одну ночь фотографии
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