Ради благотворительности: Виктория Исакова ищет партнёра на одну ночь

Режиссер фильмов «Русалка» и «Про любовь»Анна Меликян выложила на своем канале youtube 20-минутный короткометражный комедийный фильм «Нежность» с Викторией Исаковой и Евгением Цыгановым в главных ролях. Черно-белый фильм рассказывает о педантичной деловой женщине Елене Ивановне, которая в погоне за карьерным успехом забыла о личной жизни. Из этого забвения её вырывает подруга, назвав Елену Ивановну, ну... скажем так, недостаточно привлекательной для того, чтобы в кратчайший срок найти себе сексуального партнёра. Оскорбленная Елена Ивановна отправляется добывать партнёра в Петербург. Азарта ей прибавляет тот факт, что на поиски у нее есть менее 20 часов. Собственно, этим мытарствам и посвящен фильм.
Меликян сняла картину за два дня на айфон, написав сценарий совместно с писателем Александром Цыпкиным. Фильм был представлен на благотворительном вечере «Action!», где она собрала 13 миллионов рублей. Деньги пошли в благотворительный фонд Константина Хабенского.