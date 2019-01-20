Убийце внучки Моргана Фримана вынесен приговор

В августе 2015 года внучку Моргана Фримана
Идену Хайнс жестоко зарезал её бойфренд Ламар Дэвенпорт. Соседи услышали крики Ламара («Дьявол, прочь, убирайся во имя Иисуса Христа! Я изгоняю тебя!») и на всякий случай вызвали полицию. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ламар ударил Идену ножом 25 раз. На днях суд Манхэттена приговорил Ламара к 20 годам тюрьмы.
После вынесения приговора мать Ламара выступила с полубезумным заявлением о том, что в смерти Идены виноват, внезапно, Морган Фриман, который, якобы подверг внучку сексуальному насилию в детстве. Как это связано с 25 ножевыми ранениями, она не объяснила.