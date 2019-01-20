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Убийце внучки Моргана Фримана вынесен приговор

20 января
2019 год
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20 января 2019
В августе 2015 года внучку Моргана Фримана Идену Хайнс жестоко зарезал её бойфренд Ламар Дэвенпорт. Соседи услышали крики Ламара («Дьявол, прочь, убирайся во имя Иисуса Христа! Я изгоняю тебя!») и на всякий случай вызвали полицию. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ламар ударил Идену ножом 25 раз. На днях суд Манхэттена приговорил Ламара к 20 годам тюрьмы.

Убийце внучки Моргана Фримана вынесен приговор

После вынесения приговора мать Ламара выступила с полубезумным заявлением о том, что в смерти Идены виноват, внезапно, Морган Фриман, который, якобы подверг внучку сексуальному насилию в детстве. Как это связано с 25 ножевыми ранениями, она не объяснила.
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Убийце внучки Моргана Фримана вынесен приговор фотографии
Убийце внучки Моргана Фримана вынесен приговор фотографии
Убийце внучки Моргана Фримана вынесен приговор фотографии
Убийце внучки Моргана Фримана вынесен приговор фотографии
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