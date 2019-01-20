Майли Сайрус прокомментировала слухи о своей беременности

На днях в западных СМИ появились новости о том, что сыгравшие недавно свадьбу Майли Сайрус
и Лиам Хемсворт
в скором времени станут родителями. Такой вывод журналисты сделали из снимков папарацци, на которых Майли прогуливается в свободной рубашке, под которой, о боже, не идеально плоский живот!
В ответ на эти заявления Майли скаламбурила в своём Твиттере
, припомнив внимательным интернет-пользователям повальное восхищение яйцом (снимок яйца в Инстаграме, собравший рекордное количество лайков
). К сожалению, на русский язык невозможно передать всю палитру этого каламбура. Если коротко и по существу, то Майли высказалась в том духе, что она не ожидает. «Но это просто замечательно, что все вы «рады за нас. Мы тоже за нас рады. А теперь не могли бы вы оставить меня в покое и отправиться дальше пялиться на яйцо?».