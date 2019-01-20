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Майли Сайрус прокомментировала слухи о своей беременности

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20 января 2019
На днях в западных СМИ появились новости о том, что сыгравшие недавно свадьбу Майли Сайрус и Лиам Хемсворт в скором времени станут родителями. Такой вывод журналисты сделали из снимков папарацци, на которых Майли прогуливается в свободной рубашке, под которой, о боже, не идеально плоский живот!

Майли Сайрус прокомментировала слухи о своей беременности

В ответ на эти заявления Майли скаламбурила в своём Твиттере, припомнив внимательным интернет-пользователям повальное восхищение яйцом (снимок яйца в Инстаграме, собравший рекордное количество лайков). К сожалению, на русский язык невозможно передать всю палитру этого каламбура. Если коротко и по существу, то Майли высказалась в том духе, что она не ожидает. «Но это просто замечательно, что все вы «рады за нас. Мы тоже за нас рады. А теперь не могли бы вы оставить меня в покое и отправиться дальше пялиться на яйцо?».
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Майли Сайрус прокомментировала слухи о своей беременности фотографии
Майли Сайрус прокомментировала слухи о своей беременности фотографии
Майли Сайрус прокомментировала слухи о своей беременности фотографии
Майли Сайрус прокомментировала слухи о своей беременности фотографии
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