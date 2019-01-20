Кирстен Данст отказывается худеть даже за 10 миллионов долларов

Восемь месяцев назад у Кирстен Данст
и Джесси Племонса
родился первенец Эннис. Некоторые особенно энергичные мамы начинают работать буквально через месяц после рождения ребенка, а то и раньше. Но не Кирстен. Актриса отказалась от роли в сиквеле комедии «Добейся успеха»
, и даже гонорар в 10 миллионов долларов её не прельстил.
По словам болтливых приближенных, Данст просто не хочет в кратчайшие сроки сбрасывать вес ради роли, истязая себя диетой и нагрузками в спортзале.
«Кирстен тянет с ответом на предложение, потому что еще не избавилась от лишнего веса и не спешит это делать. Она ненавидит заниматься спортом и сейчас наслаждается спокойной жизнью. Потребуется много денег, чтобы заманить ее на беговую дорожку»
, — сообщает осведомленный источник.
Такое принципиальное отношение к требованиям похудеть и что-то изменить в себе у Кирстен сформировалось давно. Режиссеры просили актрису выровнять зубы и похудеть, но Кирстен неизменно отвечала отказом
.