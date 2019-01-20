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Кирстен Данст отказывается худеть даже за 10 миллионов долларов

20 января
2019 год
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20 января 2019
Восемь месяцев назад у Кирстен Данст и Джесси Племонса родился первенец Эннис. Некоторые особенно энергичные мамы начинают работать буквально через месяц после рождения ребенка, а то и раньше. Но не Кирстен. Актриса отказалась от роли в сиквеле комедии «Добейся успеха», и даже гонорар в 10 миллионов долларов её не прельстил.

Кирстен Данст отказывается худеть даже за 10 миллионов долларов

По словам болтливых приближенных, Данст просто не хочет в кратчайшие сроки сбрасывать вес ради роли, истязая себя диетой и нагрузками в спортзале.
«Кирстен тянет с ответом на предложение, потому что еще не избавилась от лишнего веса и не спешит это делать. Она ненавидит заниматься спортом и сейчас наслаждается спокойной жизнью. Потребуется много денег, чтобы заманить ее на беговую дорожку», — сообщает осведомленный источник.
Такое принципиальное отношение к требованиям похудеть и что-то изменить в себе у Кирстен сформировалось давно. Режиссеры просили актрису выровнять зубы и похудеть, но Кирстен неизменно отвечала отказом.
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Добейся успеха

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Кирстен Данст отказывается худеть даже за 10 миллионов долларов фотографии
Кирстен Данст отказывается худеть даже за 10 миллионов долларов фотографии
Кирстен Данст отказывается худеть даже за 10 миллионов долларов фотографии
Кирстен Данст отказывается худеть даже за 10 миллионов долларов фотографии
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