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«Послушала Ларису Гузееву»: Роза Сябитова объяснила, почему развалился ее второй брак

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20 января 2019
Заслуженная сваха Российской Федерации Роза Сябитова, как и любой сапожник без сапог, делает счастливыми всех вокруг, не имея возможности обеспечить счастьем себя.

«Послушала Ларису Гузееву»: Роза Сябитова объяснила, почему развалился ее второй брак

Впервые Роза вышла замуж в 1993 году, но через десять лет её муж Михаил скончался от инфаркта. В 2008 году Роза вышла замуж за одного из участников шоу «Давай поженимся». Брак закончился через три года скандальным разводом (вот ведь странно). На повисший в воздухе вопрос «Почему нет в жизни счастья?» Сябитова отвечает однозначно: не пренебрегайте приметами.

«Послушала Ларису Гузееву»: Роза Сябитова объяснила, почему развалился ее второй брак

«Когда выходила замуж во второй раз, послушала Ларису Гузееву, которая сокрушалась, что ни разу не была в свадебном платье. Я испугалась того, что внукам нечего будет показывать, так как в первый раз я была не в платье, а бежевом костюме, и носила его лет пять, не меньше. Лучше бы я выходила второй раз замуж в халате, но включив мозг. Вот и не верьте свадебным приметам. На первой свадьбе я сшила блузку для костюма сама (Невеста не должна надевать сшитое своими руками). И рано осталась вдовой. Второй раз надела платье и фату, предназначенную только невинным невестам. Результат краха этого брака, наблюдала вся страна. Больше экспериментировать с приметами не буду!»
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«Послушала Ларису Гузееву»: Роза Сябитова объяснила, почему развалился ее второй брак фотографии
«Послушала Ларису Гузееву»: Роза Сябитова объяснила, почему развалился ее второй брак фотографии
«Послушала Ларису Гузееву»: Роза Сябитова объяснила, почему развалился ее второй брак фотографии
«Послушала Ларису Гузееву»: Роза Сябитова объяснила, почему развалился ее второй брак фотографии
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