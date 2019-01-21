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Елизавета Боярская и Максим Матвеев представили совместный проект

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21 января 2019
19 января в московском кинотеатре Каро Sky и в кинотеатре «Художественный» в Санкт-Петербурге прошла премьера сиквела мультфильма «Волки и овцы: бе-е-е-зумное превращение» - «Волки и овцы: Ход свиньёй».

Елизавета Боярская и Максим Матвеев представили совместный проект

В Москве фильм представили ведущие программы «Русские перцы на Русском Радио» Алексей Сигаев и Галя Корнева, чьими голосами говорят герои мультфильма, а также актер Максим Матвеев, который озвучил главного героя мультфильма волка Серого. В Санкт-Петербурге фильм представила актриса Елизавета Боярская, озвучившая волчицу Бьянку.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев представили совместный проект

Максим Матвеев пообещал зрителям сбалансированный сплав экшена и внятной идеи: «Эта часть еще задорнее, еще круче, экшена больше, что немаловажно, но при этом при всем, что я люблю, при наличии эффектов, экшена, качественной анимации, есть идея. Идея, которая будет созвучна и взрослым, и детям. Детям будет интересно понять, как можно и нужно принимать других».

Елизавета Боярская и Максим Матвеев представили совместный проект

А Елизавета рассказала о своём персонаже: «Бьянка мягкое, нежное создание и с такой любовью и трепетом относится к Серому. Все это должно проявляться через голос. По характеру мы с ней схожи. Она достаточно бойкая. Немного строптивая, с юмором, азартная. Она пойдет за своим Серым до конца, и во всем его будет поддерживать. А еще мне очень нравится, как она нарисована. У нее такие глаза красивые, чудесный голубой мех и роскошный хвост. Я помню, когда мы первую часть смотрели, Андрюша тоже сказал: «Какая красивая волчица». Она была одна из тех героев, кто ему очень понравился и вовсе не потому, что мама озвучивала, а потому что невероятно хороша собой».
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Волки и овцы: б-е-е-е-зумное превращениеВолки и Овцы: Ход свиньёй

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Елизавета Боярская и Максим Матвеев представили совместный проект фотографии
Елизавета Боярская и Максим Матвеев представили совместный проект фотографии
Елизавета Боярская и Максим Матвеев представили совместный проект фотографии
Елизавета Боярская и Максим Матвеев представили совместный проект фотографии
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