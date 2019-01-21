СМИ: Брэд Питт встречается с Шарлиз Терон

Согласно всеведущему британскому таблоиду The Sun Брэд Питт
закрутил роман с Шарлиз Терон
. Актёров когда-то познакомил бывший «парень» Шарлиз Шон Пенн
. И теперь, когда Брэд разобрался со своей алкогольной зависимостью и судебной тяжбой
с бывшей супругой
, он принялся за личную жизнь. Терон, в свою очередь, после расставания с Пенном в 2015 году не давала никаких поводов для слухов о новом романе и гордо несла знамя матери-одиночки.
По словам особо приближенных доносчиков, отношения Питта и Терон завязались во время рождественских праздников. И с тех пор они часто проводят время вместе, озадачивая толпу в общественных местах. Ну, если верить слухам.