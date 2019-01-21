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СМИ: Брэд Питт встречается с Шарлиз Терон

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21 января 2019
Согласно всеведущему британскому таблоиду The Sun Брэд Питт закрутил роман с Шарлиз Терон. Актёров когда-то познакомил бывший «парень» Шарлиз Шон Пенн. И теперь, когда Брэд разобрался со своей алкогольной зависимостью и судебной тяжбой с бывшей супругой, он принялся за личную жизнь. Терон, в свою очередь, после расставания с Пенном в 2015 году не давала никаких поводов для слухов о новом романе и гордо несла знамя матери-одиночки.

СМИ: Брэд Питт встречается с Шарлиз Терон

По словам особо приближенных доносчиков, отношения Питта и Терон завязались во время рождественских праздников. И с тех пор они часто проводят время вместе, озадачивая толпу в общественных местах. Ну, если верить слухам.
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СМИ: Брэд Питт встречается с Шарлиз Терон фотографии
СМИ: Брэд Питт встречается с Шарлиз Терон фотографии
СМИ: Брэд Питт встречается с Шарлиз Терон фотографии
СМИ: Брэд Питт встречается с Шарлиз Терон фотографии
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