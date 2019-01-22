«Маша хлебнула со мной такую чашу горя»: Гоша Куценко об отношениях с Марией Порошиной

Гоша Куценко
стал героем программы Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где рассказал о романе с Марией Порошиной
, о своей нерешительности и ошибках прошлого.
В Марию Порошину актер влюбился, когда ей было всего 17 лет. Он же в то время заканчивал институт. Вместе артисты прожили совсем недолго – всего 5 лет. В эфире программы Гоша признался, что инициатором расставания был именно он. По словам актера, когда родилась дочь Полина
, он испугался ответственности. Однако сейчас Гоша жалеет о совершенной ошибке.
«Я не должен был так поступать, но несколько раз подряд я сильно увлекался. Меня соблазнили. Тогда я практически не пил, и поэтому не мог унять муки совести. Сознался во всем Маше, а она ответила: «Дурак! Кто же о таком рассказывает?». Она тогда была молодец, не стала меня прощать, и мы расстались. Конечно, это было очень тяжело. Маша хлебнула со мной такую чашу горя, что в будущем превратилась в хорошую актрису. Она научилась чувствовать боль, стала более эмоциональна»
, - поведал Куценко.
Чтобы забыть старые обиды, Марии понадобилось немало времени. Однако ради общего ребенка актриса согласилась сохранить с Куценко дружеские отношения.
«Она простила меня спустя несколько лет. При этом Маша никогда не запрещала мне видеться с дочерью. Я у Полины до сих пор прошу прощения за то, что не уделял ей достаточно внимания. Конечно, сейчас мы с Машей родные люди. Она относится ко мне как к ребенку, привыкла к моим выходкам»
, - рассказал Гоша.
В первый официальный брак Гоша Куценко вступил лишь в 2012 году. Его избранницей стала модель Ирина Скриниченко. Из-за того, что 45-летний актер тянул с женитьбой, он не раз ссорился с родителями.
«Папа умер от рака, и во время нашего последнего разговора мы повздорили. Он тогда сказал, что я не подарил им еще внуков, не сделал их с матерью счастливыми. А спустя несколько месяцев из жизни ушла и мама, тоже от рака. Спустя некоторое время после смерти родителей встал вопрос о женитьбе. Мы тогда с Ириной уже долго были вместе, нужно было определяться»
, - признался Куценко.
Сейчас Гоша и Ирина воспитывают вместе двоих дочерей – 4-летнюю Евгению и Светлану, которой всего 1,5 года.