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СМИ: Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым

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22 января 2019
Российские СМИ пишут, что актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались в одном из московских кафе. Причиной потасовки стали слухи о романе Богомолова с Ксенией Собчак.

СМИ: Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым

В сети даже появилась видеозапись драки, но разобрать детали на ней сложно. Отчетливо видно лишь машину скорой помощи, которая подъезжает к месту происшествия.

Каким образом Виторган и Богомолов оказались в одном заведении, не сообщается. Но, по словам очевидцев, мужчины начали спорить, затем вышли на улицу. Через некоторое время Константин вернулся один с разбитым носом, но от госпитализации отказался.

СМИ: Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым

Позднее Богомолов был замечен в компании Ксении Собчак в ресторане «Сахалин», где телеведущая прикладывала лед к разбитому носу режиссера.

О проблемах в отношениях Виторгана и Собчак слухи ходят уже несколько месяцев. Интернет-пользователи пророчат супругам развод. Богомолов, в свою очередь, развелся со своей женой Дарьей Мороз еще в сентябре.
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СМИ: Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым фотографии
СМИ: Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым фотографии
СМИ: Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым фотографии
СМИ: Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым фотографии
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