СМИ: Максим Виторган подрался с Константином Богомоловым

Российские СМИ пишут, что актер Максим Виторган
и режиссер Константин Богомолов
подрались в одном из московских кафе. Причиной потасовки стали слухи о романе Богомолова с Ксенией Собчак
.
В сети даже появилась видеозапись драки, но разобрать детали на ней сложно. Отчетливо видно лишь машину скорой помощи, которая подъезжает к месту происшествия.
Каким образом Виторган и Богомолов оказались в одном заведении, не сообщается. Но, по словам очевидцев, мужчины начали спорить, затем вышли на улицу. Через некоторое время Константин вернулся один с разбитым носом, но от госпитализации отказался.
Позднее Богомолов был замечен в компании Ксении Собчак в ресторане «Сахалин», где телеведущая прикладывала лед к разбитому носу режиссера.
О проблемах в отношениях Виторгана и Собчак слухи ходят уже несколько месяцев. Интернет-пользователи пророчат супругам развод. Богомолов, в свою очередь, развелся со своей женой Дарьей Мороз
еще в сентябре.