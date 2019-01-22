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Гарик Харламов борется с мошенниками

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22 января 2019
На днях Гарик Харламов оповестил своих подписчиков в Инстаграме, что его имя используют мошенники для своих махинаций.

Гарик Харламов борется с мошенниками

В Инстаграме была создана страница, где от имени Харламова мошенники призывают людей пройти опрос. Всем участникам этой акции якобы полагаются ценные призы.

Гарик опубликовал фотографию этого профиля и предупредил подписчиков.

«Очередные мошенники пытаются заработать денег на моем имени! Не ведитесь, это обман», - написал артист.

Это не первый раз, когда именем Харламова пользуются в корыстных целях. Обычно он не комментирует разнообразные слухи о себе, но на такие ситуации всегда реагирует.
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Гарик Харламов борется с мошенниками фотографии
Гарик Харламов борется с мошенниками фотографии
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