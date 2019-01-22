Гарик Харламов борется с мошенниками

На днях Гарик Харламов
оповестил своих подписчиков в Инстаграме, что его имя используют мошенники для своих махинаций.
В Инстаграме была создана страница, где от имени Харламова мошенники призывают людей пройти опрос. Всем участникам этой акции якобы полагаются ценные призы.
Гарик опубликовал фотографию этого профиля и предупредил подписчиков
.
«Очередные мошенники пытаются заработать денег на моем имени! Не ведитесь, это обман»
, - написал артист.
Это не первый раз, когда именем Харламова пользуются в корыстных целях. Обычно он не комментирует разнообразные слухи о себе, но на такие ситуации всегда реагирует.