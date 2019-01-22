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Владимир Зеленский претендует на пост президента Украины

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22 января 2019
21 января партия «Слуга народа» официально выдвинула кандидатуру актёра-юмориста Владимира Зеленского на выборы президента Украины, которые состоятся (если никто никуда опять не заплывет) 31 марта 2019 года.

Владимир Зеленский претендует на пост президента Украины

На своей странице в Фейсбуке Зеленский опубликовал видео с первого официального съезда партии «Слуга народа» - приятные люди собрались вокруг стола с пиццей.
Пока что у Зеленского нет четкой программы, но кандидат обещал, что свою предвыборную кампанию он будет формировать нетрадиционным образом - в режиме «реального времени», основываясь на народных пожеланиях и параллельно транслируя все этапы участия в президентской гонке. Зато у Зеленского уже есть нешуточный рейтинг - по последним опросам артист занимает в рейтинге претендентов на пост президента вторую строчку (после Юлии Тимошенко).

Абсурдность ситуации заключается в том, что до выдвижения Зеленский не вел никакой официальной политической деятельности. Актёр завоевал сердца избирателей виртуально, сыграв президента в сериале «Слуга народа». Феномен популярности Зеленского возник, по мнению журналиста Консантина Скоркина, на пересечении двух факторов. Во-первых, «до Украины добрался глобальный тренд бунта против истеблишмента, когда уставшие от старых элит массы поднимают на щит популистов и прочих «друзей народа».
«Второе объяснение сводится к тому, что феномен Зеленского — это не более чем политтехнологическая уловка одного из настоящих хозяев страны, миллиардера Коломойского, стремящегося спутать карты фаворитам избирательной гонки. В рамках этой логики Зеленский — фиктивная и управляемая фигура».
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