Владимир Зеленский претендует на пост президента Украины

21 января партия «Слуга народа» официально выдвинула кандидатуру актёра-юмориста Владимира Зеленского
на выборы президента Украины, которые состоятся (
если никто никуда опять не заплывет
) 31 марта 2019 года.
На своей странице в Фейсбуке Зеленский опубликовал видео
с первого официального съезда партии «Слуга народа» - приятные люди собрались вокруг стола с пиццей.
Пока что у Зеленского нет четкой программы, но кандидат обещал, что свою предвыборную кампанию он будет формировать нетрадиционным образом - в режиме «реального времени», основываясь на народных пожеланиях и параллельно транслируя все этапы участия в президентской гонке. Зато у Зеленского уже есть нешуточный рейтинг - по последним опросам артист занимает в рейтинге претендентов на пост президента вторую строчку (после Юлии Тимошенко
).
Абсурдность ситуации заключается в том, что до выдвижения Зеленский не вел никакой официальной политической деятельности. Актёр завоевал сердца избирателей виртуально, сыграв президента в сериале «Слуга народа»
. Феномен популярности Зеленского возник, по мнению журналиста Консантина Скоркина
, на пересечении двух факторов. Во-первых, «до Украины добрался глобальный тренд бунта против истеблишмента, когда уставшие от старых элит массы поднимают на щит популистов и прочих «друзей народа».
«Второе объяснение сводится к тому, что феномен Зеленского — это не более чем политтехнологическая уловка одного из настоящих хозяев страны, миллиардера Коломойского, стремящегося спутать карты фаворитам избирательной гонки. В рамках этой логики Зеленский — фиктивная и управляемая фигура»
.