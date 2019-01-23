Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру приехал в Москву

23 января
2019 год

Лайфстайл >>
23 января 2019
Пока зрители ждут финальных серий самого масштабного русско-турецкого сериала «Султан моего сердца», исполнитель главной роли - Али Эрсан Дуру - решил посетить Россию. По словам актера, его давно интересовала русская культура.

Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру приехал в Москву

«В старших классах я много читал Александра Пушкина, Толстого и Достоевского. Думаю, русские и турки ближе к друг другу по духу, чем кажется. Мы разделяем одно и то же Черное море, едим одну и ту же рыбу. Даже часовые пояса у нас одинаковы! Так что я рад, что наконец-то вижу Москву!», - поделился он.

Турецкий актер также рассказал о работе с партнершей по сериалу Александрой Никифоровой, которая отважилась ради съемок в «Султане моего сердца» выучить турецкий язык.

Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру приехал в Москву

«С Александрой мы познакомились на актерских тренингах. И это упростило наше взаимопонимание в кадре. Сначала для нас с Сашей языковой барьер казался сложной задачей, но через некоторое время мы поймали общую «волну», и наше общение стало очень легким!».

За время работы над сериалом Али Эрсан Дуру и Александра Никифорова стали близкими друзьями, они поддерживают связь и после съемок.

Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру приехал в Москву

«Мы не столько коллеги, сколько очень хорошие друзья. Да, мы в разных странах, нам трудно собраться вместе, но наше общение не прерывается. Мы стараемся обязательно встречаться друг с другом, и эти встречи очень долгожданные!», - рассказал актер.

Однако сердце турецкого актера в настоящий момент свободно. Как признался сам Али Эрсан Дуру, его жена должна быть красивой, верной и скромной. Он не исключает возможности, что мог бы влюбиться и в русскую девушку.

«Любовь не имеет границ. Разное образование, культура, даже разные религиозные убеждения, безусловно, не мешают двум людям, если они любят друг друга», - признался актер.
версия для печати
Ссылки по теме
«Кадыров подает мне руку при каждой встрече»: Тина Канделаки об инциденте с Хабибом Нурмагомедовым
Поиск по меткам
журналистыоткровение
персоны
Али Эрсан ДуруАлександра Никифорова
фильмы
Султан моего сердца

фотографии >>
Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру приехал в Москву фотографии
Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру приехал в Москву фотографии
Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру приехал в Москву фотографии
Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру приехал в Москву фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Светлана Авилова
Мария Валешная
Александр Иншаков
Дмитрий Исаев
Валентина Ковель
Дарья Мальчевская
Владимир Муравьёв
Николай Сектименко
Ольга Филиппова
Дидье Бурдон
Жанна Моро
Ричард Роксберг
Рэндольф Скотт
Тиффани Тиссен
Рутгер Хауэр
Ариадна Хиль
все родившиеся 23 января >>

Афиша кино >>

Спасти Ленинград
военный фильм, драма
Россия, 2019
BTS World Tour: Love Yourself in Seoul
концерт
Южная Корея, 2019
Ковёр-самолёт
приключения, семейное кино
Дания, 2018
Зелёная книга
биография, драма, комедия, трагикомедия
США, 2018
BEEF: Русский хип-хоп
драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Астрал: Новое измерение
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители
комедия
Россия, 2018
Волки и Овцы: Ход свиньёй
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2018
Красивый мальчик
биография, драма, социальная драма, экранизация
США, 2018
Море соблазна
нуар (черный фильм), триллер
США, 2018
Точка возврата
драма, криминальный фильм
Канада, США, 2018
Холмс и Ватсон
детектив, комедия, мистика, приключения, экранизация
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью