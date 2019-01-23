Звезда сериала «Султан моего сердца» Али Эрсан Дуру приехал в Москву

Пока зрители ждут финальных серий самого масштабного русско-турецкого сериала «Султан моего сердца»
, исполнитель главной роли - Али Эрсан Дуру
- решил посетить Россию. По словам актера, его давно интересовала русская культура.
«В старших классах я много читал Александра Пушкина, Толстого и Достоевского. Думаю, русские и турки ближе к друг другу по духу, чем кажется. Мы разделяем одно и то же Черное море, едим одну и ту же рыбу. Даже часовые пояса у нас одинаковы! Так что я рад, что наконец-то вижу Москву!»
, - поделился он.
Турецкий актер также рассказал о работе с партнершей по сериалу Александрой Никифоровой
, которая отважилась ради съемок в «Султане моего сердца» выучить турецкий язык.
«С Александрой мы познакомились на актерских тренингах. И это упростило наше взаимопонимание в кадре. Сначала для нас с Сашей языковой барьер казался сложной задачей, но через некоторое время мы поймали общую «волну», и наше общение стало очень легким!»
.
За время работы над сериалом Али Эрсан Дуру и Александра Никифорова стали близкими друзьями, они поддерживают связь и после съемок.
«Мы не столько коллеги, сколько очень хорошие друзья. Да, мы в разных странах, нам трудно собраться вместе, но наше общение не прерывается. Мы стараемся обязательно встречаться друг с другом, и эти встречи очень долгожданные!»
, - рассказал актер.
Однако сердце турецкого актера в настоящий момент свободно. Как признался сам Али Эрсан Дуру, его жена должна быть красивой, верной и скромной. Он не исключает возможности, что мог бы влюбиться и в русскую девушку.
«Любовь не имеет границ. Разное образование, культура, даже разные религиозные убеждения, безусловно, не мешают двум людям, если они любят друг друга»
, - признался актер.