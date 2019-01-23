Родион Нахапетов рассказал, почему оставил Веру Глаголеву

21 января советский, американский и российский актер Родион Нахапетов
отметил свое 75-летие. В этот знаменательный день Первый канал показал документальный фильм «Русский в городе ангелов», где сам актер откровенно рассказал о своей жизни.
В первый раз Нахапетов снялся в кино еще в институте, а в 70-х и сам решил заняться кинопроизводством. Тогда же Родион женился на Вере Глаголевой
, которая в дальнейшем снялась почти во всех его картинах. Карьера шла в гору, в семье родилось двое дочерей. В конце 80-х его фильм «На исходе ночи»
купила кинокомпания «20th Century Fox». Тогда режиссеру пришлось сделать нелегкий выбор, и он уехал покорять Голливуд, оставив жену и детей за океаном.
«Мне казалось, что лиричный кинематограф уходит куда-то в сторону, а я лирик, по сути своей. Поэтому, когда возник шанс поехать в Штаты... Я уже бывал здесь, но, когда приехал с фильмом, который я сделал, это была уже позиция другая - я был уважаемый режиссер. Вот на этом порыве, да еще с приглашением студии, у меня совершился этот перелет»
, - объяснил Нахапетов.
В Россию Родион Нахапетов так и не вернулся. По словам Анны Нахапетовой
, старшей дочери актеров, семья переживала уход отца очень тяжело, со слезами. Брак Глаголевой и Нахапетова распался очень внезапно, и супруги никогда не рассказывали о причинах расставания.
История любви Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова началась в буфете «Мосфильма», где и познакомились будущие супруги. Нахапетов снял Глаголеву в первом своем режиссерском проекте и с тех пор практически не отпускал работать с другими режиссерами.
«В нескольких фильмах я ее снимал, и я очень рад, что она правильно себя нашла, работала с большими мастерами. Поэтому она выросла, и я в какой-то мере считаю, что это и моя заслуга»
, - признался режиссер.
В США Родиона ждала новая любовь – кинопродюсер Наталья Шляпникова
. Она была в восторге от картины «На исходе ночи» и очень хотела познакомиться с режиссером, который вот-вот должен был прибыть в Лос-Анджелес.
«Я встретил очаровательную красивую женщину Наташу, которая сначала полюбила мой фильм, а потом мы как-то отнеслись друг к другу с особы чувством и даже решили вместе дальше работать. Она сказала, что станет моим менеджером в Штатах. Как можно было отказаться? И постепенно наши отношения стали более глубокими. Я считаю, что нашел самого близкого человека для себя и счастлив»
, - поделился Нахапетов.
По словам актера, он очень переживал, что бывшая жена не даст ему видеться с дочерьми. Однако уже в начале 90-х Глаголева привезла детей в Америку, чтобы их связь с отцом окончательно не прервалась.
«Мы с Машей ложились спать, и каждый вечер нам папа рассказывал сказки. Не было такого, что он наших глазах целовался и обнимался с другой женщиной, это все было как-то закрыто от наших глаз»
, - рассказала Анна Нахапетова.
Свой первый американский фильм Нахапетов выпустил в прокат лишь через восемь лет после переезда. Затем он снимал сериалы по заказу Первого канала. Сейчас он нередко приезжает в Россию повидаться с детьми и внуками.