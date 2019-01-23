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Родион Нахапетов рассказал, почему оставил Веру Глаголеву

23 января
2019 год

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23 января 2019
21 января советский, американский и российский актер Родион Нахапетов отметил свое 75-летие. В этот знаменательный день Первый канал показал документальный фильм «Русский в городе ангелов», где сам актер откровенно рассказал о своей жизни.

Родион Нахапетов рассказал, почему оставил Веру Глаголеву

В первый раз Нахапетов снялся в кино еще в институте, а в 70-х и сам решил заняться кинопроизводством. Тогда же Родион женился на Вере Глаголевой, которая в дальнейшем снялась почти во всех его картинах. Карьера шла в гору, в семье родилось двое дочерей. В конце 80-х его фильм «На исходе ночи» купила кинокомпания «20th Century Fox». Тогда режиссеру пришлось сделать нелегкий выбор, и он уехал покорять Голливуд, оставив жену и детей за океаном.

Родион Нахапетов рассказал, почему оставил Веру Глаголеву

«Мне казалось, что лиричный кинематограф уходит куда-то в сторону, а я лирик, по сути своей. Поэтому, когда возник шанс поехать в Штаты... Я уже бывал здесь, но, когда приехал с фильмом, который я сделал, это была уже позиция другая - я был уважаемый режиссер. Вот на этом порыве, да еще с приглашением студии, у меня совершился этот перелет», - объяснил Нахапетов.

В Россию Родион Нахапетов так и не вернулся. По словам Анны Нахапетовой, старшей дочери актеров, семья переживала уход отца очень тяжело, со слезами. Брак Глаголевой и Нахапетова распался очень внезапно, и супруги никогда не рассказывали о причинах расставания.

История любви Веры Глаголевой и Родиона Нахапетова началась в буфете «Мосфильма», где и познакомились будущие супруги. Нахапетов снял Глаголеву в первом своем режиссерском проекте и с тех пор практически не отпускал работать с другими режиссерами.

Родион Нахапетов рассказал, почему оставил Веру Глаголеву

«В нескольких фильмах я ее снимал, и я очень рад, что она правильно себя нашла, работала с большими мастерами. Поэтому она выросла, и я в какой-то мере считаю, что это и моя заслуга», - признался режиссер.

В США Родиона ждала новая любовь – кинопродюсер Наталья Шляпникова. Она была в восторге от картины «На исходе ночи» и очень хотела познакомиться с режиссером, который вот-вот должен был прибыть в Лос-Анджелес.

Родион Нахапетов рассказал, почему оставил Веру Глаголеву

«Я встретил очаровательную красивую женщину Наташу, которая сначала полюбила мой фильм, а потом мы как-то отнеслись друг к другу с особы чувством и даже решили вместе дальше работать. Она сказала, что станет моим менеджером в Штатах. Как можно было отказаться? И постепенно наши отношения стали более глубокими. Я считаю, что нашел самого близкого человека для себя и счастлив», - поделился Нахапетов.

По словам актера, он очень переживал, что бывшая жена не даст ему видеться с дочерьми. Однако уже в начале 90-х Глаголева привезла детей в Америку, чтобы их связь с отцом окончательно не прервалась.

«Мы с Машей ложились спать, и каждый вечер нам папа рассказывал сказки. Не было такого, что он наших глазах целовался и обнимался с другой женщиной, это все было как-то закрыто от наших глаз», - рассказала Анна Нахапетова.

Свой первый американский фильм Нахапетов выпустил в прокат лишь через восемь лет после переезда. Затем он снимал сериалы по заказу Первого канала. Сейчас он нередко приезжает в Россию повидаться с детьми и внуками.
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Родион Нахапетов рассказал, почему оставил Веру Глаголеву фотографии
Родион Нахапетов рассказал, почему оставил Веру Глаголеву фотографии
Родион Нахапетов рассказал, почему оставил Веру Глаголеву фотографии
Родион Нахапетов рассказал, почему оставил Веру Глаголеву фотографии
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