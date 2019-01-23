«Не скучаю по «Универу»: Мария Кожевникова об уходе из сериала

В свое время «Универ» помог Кожевниковой приобрести известность, однако далось это актрисе очень нелегко. Она проходила кастинг в этот сериал около полугода, так как конкуренция была огромная.
Актриса снялась только в 5 сезонах сериала, в «Новой общаге» её героини Аллочки зритель уже не увидел. По словам Марии, работать над сериалом было невыносимо сложно и морально, и физически.
«Не скучаю по «Универу», потому что ушла оттуда вовремя и по своему желанию. Я перестала спать, перестала смеяться и жить. Мы снимались по шесть дней в неделю, по 12 часов и больше. Однажды настал тот момент, когда я поняла, что больше не могу. На съемках «Универа» у актеров случались сердечные приступы. Особенно тяжело эта работа давалась мужчинам. Представьте: на протяжении 12 часов необходимо быть в движении, постоянно улыбаться», - рассказала Кожевникова.
Когда актриса сообщила о своем уходе, продюсеры отнеслись к этому скептически. Мария призналась, что с ней довольно сложно работать.
«Не скажу, чтобы меня очень уговаривали остаться. Со мной было тяжело работать, многим я была неудобна. Не скрываю, такой у меня характер. Во время съемок в сериале я боролась за права женщин. Хотела, чтобы гримерам платили больше. Некоторые из-за этого косо на меня смотрели, мол, я обычная актриса и не имею права на подобные заявления со своей стороны».
Также Кожевникова поделилась подробностями отношений внутри актерского коллектива. Сначала обстановка была дружественная, но со временем между актерами «Универа» стали возникать разногласия. Так Мария неоднократно ссорилась с коллегой по сериалу Валентиной Рубцовой.
«Мы относились друг к другу хорошо, но, когда люди на протяжении длительного времени находятся в замкнутом пространстве, ссоры между ними неизбежны. И это была не зависть, а банальная усталость. Мне кажется, подобное случается в любом коллективе. Зато сейчас мы с Валентиной нормально общаемся», - рассказала актриса.
«Это совершенно не мой человек. А нам приходилось еще и любовь играть. У нас с Араратом были конфликты, бывало, чуть до драк не доходило. Это не значит, что он плохой, или я плохая. Просто мы оба очень разные. В обычной жизни я прошла бы мимо этого человека. Сейчас мы особо не видимся. Правда, недавно пересеклись на дне рождения у Михаила Галустяна. У меня не возникало желания подходить к нему и здороваться».