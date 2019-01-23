Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Константин Богомолов рассказал о своем состоянии после драки с Виторганом

23 января
2019 год

Лайфстайл >>
23 января 2019
Напомним, позавчера СМИ сообщили, что актер Максим Виторган и режиссер Константин Богомолов подрались около одного из московских кафе. По словам очевидцев, Виторган разбил Богомолову нос. Режиссер от медицинской помощи отказался, только умылся в кафе.

Константин Богомолов рассказал о своем состоянии после драки с Виторганом

Сегодня Константин в Инстаграме решил презентовать актерский состав спектакля «Преступление и наказание». Невзначай он упомянул и свой сломанный нос. По словам режиссера, ему все-таки оказали медицинскую помощь.

«Дорогие и неравнодушные друзья! Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано, и я могу представить вам невероятную команду спектакля «Преступление и наказание», к которому я скоро приступаю», - написал Богомолов.

Константин Богомолов рассказал о своем состоянии после драки с Виторганом

Однако информацию о том, что ударил его именно Максим Виторган на почве ревности, режиссер не подтвердил.
версия для печати
Ссылки по теме
Марат Башаров опять избил свою жену
Поиск по меткам
здоровьенасилие
персоны
Константин БогомоловМаксим Виторган

фотографии >>
Константин Богомолов рассказал о своем состоянии после драки с Виторганом фотографии
Константин Богомолов рассказал о своем состоянии после драки с Виторганом фотографии
Константин Богомолов рассказал о своем состоянии после драки с Виторганом фотографии
Константин Богомолов рассказал о своем состоянии после драки с Виторганом фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Анна Банщикова
Екатерина Климова
Евгений Леонов-Гладышев
Людмила Савельева
Сергей Угрюмов
Роман Филиппов
Алексей Фокин
Ирина Шмелёва
Дмитрий Щеглов
Миша Бартон
Карин Виар
Хилмир Снаир Гуднасон
Настасья Кински
Даниэль Отёй
Энн Тодд
Эд Хелмс
все родившиеся 24 января >>

Афиша кино >>

Спасти Ленинград
военный фильм, драма
Россия, 2019
BTS World Tour: Love Yourself in Seoul
концерт
Южная Корея, 2019
Ковёр-самолёт
приключения, семейное кино
Дания, 2018
Зелёная книга
биография, драма, комедия, трагикомедия
США, 2018
BEEF: Русский хип-хоп
драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Астрал: Новое измерение
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители
комедия
Россия, 2018
Волки и Овцы: Ход свиньёй
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2018
Красивый мальчик
биография, драма, социальная драма, экранизация
США, 2018
Море соблазна
нуар (черный фильм), триллер
США, 2018
Точка возврата
драма, криминальный фильм
Канада, США, 2018
Холмс и Ватсон
детектив, комедия, мистика, приключения, экранизация
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью