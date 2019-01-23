Константин Богомолов рассказал о своем состоянии после драки с Виторганом

Напомним, позавчера СМИ сообщили, что актер Максим Виторган
и режиссер Константин Богомолов
подрались около одного из московских кафе. По словам очевидцев, Виторган разбил Богомолову нос. Режиссер от медицинской помощи отказался, только умылся в кафе.
Сегодня Константин в Инстаграме решил презентовать актерский состав
спектакля «Преступление и наказание». Невзначай он упомянул и свой сломанный нос. По словам режиссера, ему все-таки оказали медицинскую помощь.
«Дорогие и неравнодушные друзья! Прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более-менее приличное состояние, в связи с чем внутричерепное нормализовано, и я могу представить вам невероятную команду спектакля «Преступление и наказание», к которому я скоро приступаю»
, - написал Богомолов.
Однако информацию о том, что ударил его именно Максим Виторган на почве ревности, режиссер не подтвердил.