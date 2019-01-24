Бориса Невзорова подозревали в убийстве жены

69-летний актер Борис Невзоров
стал героем программы Бориса Корчевникова
«Судьба человека», где рассказал, с чем ему пришлось столкнуться в жизни.
Впервые Невзоров женился, когда ему было всего 19 лет. Этот брак продлился 11 лет и подарил актеру сына Дениса. Во второй раз Борис женился на своей коллеге – актрисе Анастасии Ивановой
. С ней артист познакомился на съемочной площадке фильма «Не могу сказать «прощай»
. Вскоре после свадьбы у супругов родилась дочь Полина. Семья была по-настоящему счастлива, пока однажды Невзоров не обнаружил жену мертвой.
Это случилось 3 июня 1993 года. Борис вернулся домой и увидел, что в доме все перевернуто, а его жена лежит на полу. Убийцу Анастасия сама впустила в дом, так как он не был чужим человеком. Это был знакомый Невзорова - Александр Савченко, который ранее уже был осужден за убийство. Обстоятельства сложились так, что первой тело жены обнаружил именно Борис, он тоже оказался в числе подозреваемых.
«Мы знали этого человека. Он был братом жены одного нашего знакомого актера. Причем до этого он уже был судим. Настя сама открыла ему дверь, после чего он ее убил. Самое ужасное, что украл-то он всего пару колец, да старый видеомагнитофон. Тогда он уже был наркоманом, видимо, был способен на преступление ради любой копейки»
, - рассказал Невзоров.
Убийца так и не был задержан. Он скрылся, а потом был убит в бытовой ссоре. А Борис около десяти лет не мог прийти в себя после трагедии. Он остался один с маленькой дочерью на руках.
«Я жил другом измерении. Эта штука так меня доставала, это снилось мне, сидело в моем подсознании»
, - поделился воспоминаниями Борис.
«После убийства мне очень помогала бабушка Полины, мама Насти. Она сразу увезла ребенка к себе, подальше от всего этого ужаса. Потом я Полину забрал. Конечно, нам было очень тяжело, но справлялись».
После трагедии Невзоров был женат еще раз. Третьей супругой актера стала Алла Панова
, в которую Борис был влюблен еще в студенчестве. Однако после 14 лет брака супруги расстались со скандалом. Громкий развод заставил артиста перестать верить в счастье.
Трудный период в жизни артиста смогла скрасить Елена Хрипунова, которая является нынешней женщиной Невзорова. Они живут в незарегистрированном браке, но все равно счастливы.