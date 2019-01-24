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Лайфстайл «Все ссоры происходят из-за недомолвок»: Агата Муцениеце о кризисе в отношениях На фоне слухов о том, что актрису избил муж

Лайфстайл Бориса Невзорова подозревали в убийстве жены Об этом артист рассказал в эфире программы «Судьба человека»

Новости кино Николас Кейдж узрит «Цвет из иных миров» Актёр получил главную роль в очередной экранизации классического рассказа Говарда Филлипса Лавкрафта.

Рецензии на фильмы «Красивый мальчик»: Красота спасет Экранизация душещипательной книжки журналиста Дэвида Шеффа