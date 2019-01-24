«Все ссоры происходят из-за недомолвок»: Агата Муцениеце о кризисе в отношениях

СМИ пристально следят за отношениями Агаты Муцениеце
и Павла Прилучного
. Особенно после слухов о том, что Павел во время крупной ссоры избил жену
. Во избежание появления новой волны слухов Агата поделилась своими рассуждениями о кризисе в семейной жизни.
Около полугода назад Муцениеце и Прилучный взяли паузу в отношениях
, но вскоре помирились и даже заговорили о планировании третьего ребенка.
«Тогда я ему сказала: «Давай обнимемся на прощание». Мы обнялись, и все - оба поняли, что не можем друг без друга. И все проблемы куда-то ушли, они стали какими-то мелкими, незначительными, что ли. Когда буря в стакане улеглась, мы поговорили спокойно, без эмоций. Вывод был такой: нельзя негатив копить в семье, как мы это делали весь предыдущий год, - надо все сразу решать на берегу»
, - рассказала актриса.
Недавно в СМИ появилась информация, что в канун Нового года Прилучный поднял руку на Муцениеце. Но актриса опровергла эту информацию и призвала СМИ перестать распускать о ней слухи. А на днях Агата высказалась о проблемах в отношениях и пути их решения.
«У какой пары не бывает кризиса в отношениях? Мне кажется, всегда надо разговаривать друг с другом честно, не врать. Все ссоры происходят из-за недомолвок, недосказанности. Кто-то кого-то не так понял, что-то недоговорил, затаил обиду, и потом это выстреливает. Самое главное в этот момент - сесть и поговорить друг с другом»
, - поделилась актриса.
Несмотря на то, что сама Агата опровергла информацию о насилии со стороны мужа, сотрудники правоохранительных органов сообщили о том, что выезжали на место происшествия.
«Вечером на пульт дежурного поступило сообщение от девушки, которая рассказала, что на соседнем участке в поселке Трувиль мужчина избивает свою жену. Прибывшие на место сотрудники полиции провели беседу с мужчиной и женщиной. Последняя отказалась писать заявление на мужа»
, - рассказали в ведомстве.