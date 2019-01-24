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«Все ссоры происходят из-за недомолвок»: Агата Муцениеце о кризисе в отношениях

24 января
2019 год

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24 января 2019
СМИ пристально следят за отношениями Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Особенно после слухов о том, что Павел во время крупной ссоры избил жену. Во избежание появления новой волны слухов Агата поделилась своими рассуждениями о кризисе в семейной жизни.

«Все ссоры происходят из-за недомолвок»: Агата Муцениеце о кризисе в отношениях

Около полугода назад Муцениеце и Прилучный взяли паузу в отношениях, но вскоре помирились и даже заговорили о планировании третьего ребенка.

«Тогда я ему сказала: «Давай обнимемся на прощание». Мы обнялись, и все - оба поняли, что не можем друг без друга. И все проблемы куда-то ушли, они стали какими-то мелкими, незначительными, что ли. Когда буря в стакане улеглась, мы поговорили спокойно, без эмоций. Вывод был такой: нельзя негатив копить в семье, как мы это делали весь предыдущий год, - надо все сразу решать на берегу», - рассказала актриса.

Недавно в СМИ появилась информация, что в канун Нового года Прилучный поднял руку на Муцениеце. Но актриса опровергла эту информацию и призвала СМИ перестать распускать о ней слухи. А на днях Агата высказалась о проблемах в отношениях и пути их решения.

«У какой пары не бывает кризиса в отношениях? Мне кажется, всегда надо разговаривать друг с другом честно, не врать. Все ссоры происходят из-за недомолвок, недосказанности. Кто-то кого-то не так понял, что-то недоговорил, затаил обиду, и потом это выстреливает. Самое главное в этот момент - сесть и поговорить друг с другом», - поделилась актриса.

Несмотря на то, что сама Агата опровергла информацию о насилии со стороны мужа, сотрудники правоохранительных органов сообщили о том, что выезжали на место происшествия.

«Все ссоры происходят из-за недомолвок»: Агата Муцениеце о кризисе в отношениях

«Вечером на пульт дежурного поступило сообщение от девушки, которая рассказала, что на соседнем участке в поселке Трувиль мужчина избивает свою жену. Прибывшие на место сотрудники полиции провели беседу с мужчиной и женщиной. Последняя отказалась писать заявление на мужа», - рассказали в ведомстве.
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«Все ссоры происходят из-за недомолвок»: Агата Муцениеце о кризисе в отношениях фотографии
«Все ссоры происходят из-за недомолвок»: Агата Муцениеце о кризисе в отношениях фотографии
«Все ссоры происходят из-за недомолвок»: Агата Муцениеце о кризисе в отношениях фотографии
«Все ссоры происходят из-за недомолвок»: Агата Муцениеце о кризисе в отношениях фотографии
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