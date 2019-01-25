«Телевидение ведет себя преступно»: Леонид Ярмольник о причинах отказа работы на телевидении

Очередным январским именинником стал Леонид Ярмольник
, который 22 января отметил 65-й день рождения. В преддверии своего юбилея артист дал большое интервью ТАСС
, в котором в очередной раз раскритиковал современное телевидение, похвалил российское кино и рассказал, чему его научила жизнь.
С самого начала артист признался, что дни рождения отмечать не любит – это пафосно. Более того, Леонид предпочитает уезжать, чтобы близкие не подумали, что ему жалко тратить деньги на торжество.
«Я уже много лет «сбегаю» со своего дня рождения в буквальном смысле слова, просто уезжаю из Москвы, чтобы близкие друзья не думали, что я «зажал» праздник. Иногда в Венецию, иногда в Юрмалу. Как вы понимаете, это не экономия денег, просто в дни рождения принято говорить только бесконечные комплименты, от этого становится скучно, напоминает какие-то ритуальные мероприятия»
, - поделился Ярмольник.
О чрезмерной публичности
«Жизнь людей, так или иначе связанных со зрителями, стала настолько доступна каждому, что в этом уже нет никакого интереса. Я думаю, что все-таки основная часть айсберга должна быть под водой, должна быть какая-то загадка. А сегодня все пытаются все про себя рассказать, все показать, с кем живем, на чем ездим, кого любим, кого ненавидим, к чему стремимся. У нас такая профессия, где внимание к себе нужно привлекать или тем, что ты делаешь на экране, или на сцене. И если это интересно средствам массовой информации - да пожалуйста»
.
О соцсетях
«Я не самый крутой юзер, но пользуюсь почтой, WhatsApp, телефоном. Для скорости. Раньше мы все делали лично - сценарий или пьесу привезти, увезти, встретиться, поговорить. Сегодня я стараюсь не тратить время в пробках, все, что возможно, делаю с помощью современных технологий. Что касается Facebook, у меня на это не хватает ни времени, ни желания. Те люди, с которыми я хочу пообщаться, найдут другую возможность, без гаджетов. Есть же еще Instagram, я слышал, что люди едят и сразу выкладывают фотографии еды, покупают что-то - выкладывают. Думаю, это, уж простите, какая-то степень сумасшествия и глупости»
.
«Вспомнил. У меня же тоже есть Instagram. Но его ведет мой старейший друг, мой концертный директор. Он иногда какие-то вещи выкладывает, но только для того, чтобы показать, какой я общительный и современный. Это почти всегда связано с поездками, гастролями или премьерами»
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О российском кино
«Сейчас вкус зрителей во многом изменился, они не очень любят переживать за кого-то, думать. Они любят экшн. А наше кино - художественное, про человеческие судьбы, про взаимоотношения»
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О российском телевидении
«Приблизительно раз в три-четыре месяца какой-то из каналов мне предлагает что-то вести. Я отказываюсь, потому что в том, что я делал на телевидении раньше, всегда была какая-то изюминка, непохожесть на другие проекты. Нет идеи по-настоящему новой, интересной. Предлагают перепевы того, что уже есть. И потом: сейчас телевидение стало настолько бесстыжим... Даже не надо говорить о 50 каналах, достаточно посмотреть на пару федеральных. Такое количество программ, где всех интересуют разводящиеся "звезды", скандалы. Я такое смотреть не могу. Мне это: а) не интересно, б) стыдно на такое смотреть и такое слушать. Мне кажется, что в этих случаях телевидение ведет себя преступно, оно портит вкус зрителей, уничтожает чувство собственного достоинства. Есть вещи, которые должны обсуждаться только в семье. Иначе это отвратительно и безнравственно»
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О том, почему отказался от званий заслуженного и народного артиста
«Считаю, что артиста должны знать по имени и в лицо, если мы говорим о кино. Чтобы долго не объяснять - Владимир Высоцкий был просто артистом. Не заслуженным и не народным. И Государственной премии он был удостоен посмертно за «Место встречи изменить нельзя». А сегодня эти звания носит невероятное количество артистов. Взять просто один московский театр: там каждый второй - народный артист. На мой взгляд, это не прибавляет ни уважения, ни знака качества. Это не дает тебе права больше сниматься или играть на сцене, тебе не будут уступать место в общественном транспорте. При советской власти, когда театр ехал на гастроли, народных артистов выделяли на афишах красным цветом, они летали в бизнес-классе, жили в номерах «люкс». Хоть какой-то прок был от званий»
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О жизненных уроках
«Жизнь меня за 65 лет научила тому, что очень многие люди меняются, становятся своей противоположностью. Раньше люди восторгались чем-то одним, любили что-то, а потом почему-то перестали восторгаться и любить. Люди очень меняются с возрастом. Не знаю, от чего это зависит. То ли от жизни, то ли от семьи. Получается, что предпочтения, которые были в молодости, они не настоящие. А я как-то очень предан своей юности, тем принципам, которые исповедовал. Думаю, так правильно и так логично. Помню свою молодость, в 17–18 лет был абсолютно взрослым самостоятельным человеком, каждый день делавшим свой выбор. Таким и остаюсь. Но, знаете, это, как ни странно, не самое важное. Сейчас для меня самое важное и самое дорогое - два моих внука. С ними я проживаю еще одну жизнь заново. Это удивительная возможность - смотреть на мир их глазами. Это меня очень обнадеживает и вдохновляет».