Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Телевидение ведет себя преступно»: Леонид Ярмольник о причинах отказа работы на телевидении

25 января
2019 год

Лайфстайл >>
25 января 2019
Очередным январским именинником стал Леонид Ярмольник, который 22 января отметил 65-й день рождения. В преддверии своего юбилея артист дал большое интервью ТАСС, в котором в очередной раз раскритиковал современное телевидение, похвалил российское кино и рассказал, чему его научила жизнь.

«Телевидение ведет себя преступно»: Леонид Ярмольник о причинах отказа работы на телевидении


С самого начала артист признался, что дни рождения отмечать не любит – это пафосно. Более того, Леонид предпочитает уезжать, чтобы близкие не подумали, что ему жалко тратить деньги на торжество.

«Я уже много лет «сбегаю» со своего дня рождения в буквальном смысле слова, просто уезжаю из Москвы, чтобы близкие друзья не думали, что я «зажал» праздник. Иногда в Венецию, иногда в Юрмалу. Как вы понимаете, это не экономия денег, просто в дни рождения принято говорить только бесконечные комплименты, от этого становится скучно, напоминает какие-то ритуальные мероприятия», - поделился Ярмольник.

О чрезмерной публичности

«Жизнь людей, так или иначе связанных со зрителями, стала настолько доступна каждому, что в этом уже нет никакого интереса. Я думаю, что все-таки основная часть айсберга должна быть под водой, должна быть какая-то загадка. А сегодня все пытаются все про себя рассказать, все показать, с кем живем, на чем ездим, кого любим, кого ненавидим, к чему стремимся. У нас такая профессия, где внимание к себе нужно привлекать или тем, что ты делаешь на экране, или на сцене. И если это интересно средствам массовой информации - да пожалуйста».

О соцсетях

«Я не самый крутой юзер, но пользуюсь почтой, WhatsApp, телефоном. Для скорости. Раньше мы все делали лично - сценарий или пьесу привезти, увезти, встретиться, поговорить. Сегодня я стараюсь не тратить время в пробках, все, что возможно, делаю с помощью современных технологий. Что касается Facebook, у меня на это не хватает ни времени, ни желания. Те люди, с которыми я хочу пообщаться, найдут другую возможность, без гаджетов. Есть же еще Instagram, я слышал, что люди едят и сразу выкладывают фотографии еды, покупают что-то - выкладывают. Думаю, это, уж простите, какая-то степень сумасшествия и глупости».

«Вспомнил. У меня же тоже есть Instagram. Но его ведет мой старейший друг, мой концертный директор. Он иногда какие-то вещи выкладывает, но только для того, чтобы показать, какой я общительный и современный. Это почти всегда связано с поездками, гастролями или премьерами».

О российском кино

«Сейчас вкус зрителей во многом изменился, они не очень любят переживать за кого-то, думать. Они любят экшн. А наше кино - художественное, про человеческие судьбы, про взаимоотношения».

О российском телевидении

«Приблизительно раз в три-четыре месяца какой-то из каналов мне предлагает что-то вести. Я отказываюсь, потому что в том, что я делал на телевидении раньше, всегда была какая-то изюминка, непохожесть на другие проекты. Нет идеи по-настоящему новой, интересной. Предлагают перепевы того, что уже есть. И потом: сейчас телевидение стало настолько бесстыжим... Даже не надо говорить о 50 каналах, достаточно посмотреть на пару федеральных. Такое количество программ, где всех интересуют разводящиеся "звезды", скандалы. Я такое смотреть не могу. Мне это: а) не интересно, б) стыдно на такое смотреть и такое слушать. Мне кажется, что в этих случаях телевидение ведет себя преступно, оно портит вкус зрителей, уничтожает чувство собственного достоинства. Есть вещи, которые должны обсуждаться только в семье. Иначе это отвратительно и безнравственно».

О том, почему отказался от званий заслуженного и народного артиста

«Считаю, что артиста должны знать по имени и в лицо, если мы говорим о кино. Чтобы долго не объяснять - Владимир Высоцкий был просто артистом. Не заслуженным и не народным. И Государственной премии он был удостоен посмертно за «Место встречи изменить нельзя». А сегодня эти звания носит невероятное количество артистов. Взять просто один московский театр: там каждый второй - народный артист. На мой взгляд, это не прибавляет ни уважения, ни знака качества. Это не дает тебе права больше сниматься или играть на сцене, тебе не будут уступать место в общественном транспорте. При советской власти, когда театр ехал на гастроли, народных артистов выделяли на афишах красным цветом, они летали в бизнес-классе, жили в номерах «люкс». Хоть какой-то прок был от званий».

О жизненных уроках

«Жизнь меня за 65 лет научила тому, что очень многие люди меняются, становятся своей противоположностью. Раньше люди восторгались чем-то одним, любили что-то, а потом почему-то перестали восторгаться и любить. Люди очень меняются с возрастом. Не знаю, от чего это зависит. То ли от жизни, то ли от семьи. Получается, что предпочтения, которые были в молодости, они не настоящие. А я как-то очень предан своей юности, тем принципам, которые исповедовал. Думаю, так правильно и так логично. Помню свою молодость, в 17–18 лет был абсолютно взрослым самостоятельным человеком, каждый день делавшим свой выбор. Таким и остаюсь. Но, знаете, это, как ни странно, не самое важное. Сейчас для меня самое важное и самое дорогое - два моих внука. С ними я проживаю еще одну жизнь заново. Это удивительная возможность - смотреть на мир их глазами. Это меня очень обнадеживает и вдохновляет».
версия для печати
Ссылки по теме
«Телевидение стало отхожим местом»: Леонид Ярмольник объяснил, что не так с отечественным телевидением
Поиск по меткам
День рожденияжурналистыоткровениесоцсетитв
персоны
Владимир ВысоцкийЛеонид Ярмольник
фильмы
Место встречи изменить нельзя

фотографии >>
«Телевидение ведет себя преступно»: Леонид Ярмольник о причинах отказа работы на телевидении фотографии
«Телевидение ведет себя преступно»: Леонид Ярмольник о причинах отказа работы на телевидении фотографии
«Телевидение ведет себя преступно»: Леонид Ярмольник о причинах отказа работы на телевидении фотографии
«Телевидение ведет себя преступно»: Леонид Ярмольник о причинах отказа работы на телевидении фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Евгения Рубановская
23 января ушла из жизни актриса Евгения Рубановская.
Людмила Бынова
23 января скончалась актриса Людмила Бынова.
Валерий Никонов
22 января ушел из жизни оператор Валерий Никонов.
Нелли Лакоба
21 января скончалась актриса Нелли Лакоба.

День рождения >>

Любава Аристархова
Дмитрий Бедерин
Анна Большова
Наталья Вавилова
Маргарита Володина
Юрис Жагарс
Владимир Матвеев
Андрей Руденский
Пётр Семак
Кэмерон Брайт
Скотт Гленн
Патрик Деваэр
Иржи Лабус
Лусия Мендес
Пол Ньюман
Дэвид Стратэйрн
все родившиеся 26 января >>

Афиша кино >>

Спасти Ленинград
военный фильм, драма
Россия, 2019
BTS World Tour: Love Yourself in Seoul
концерт
Южная Корея, 2019
Ковёр-самолёт
приключения, семейное кино
Дания, 2018
Зелёная книга
биография, драма, комедия, трагикомедия
США, 2018
BEEF: Русский хип-хоп
драма, музыкальный фильм
Россия, 2018
Бабушка лёгкого поведения 2. Престарелые мстители
комедия
Россия, 2018
Астрал: Новое измерение
драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2018
Волки и Овцы: Ход свиньёй
детский фильм, приключения, семейное кино
Россия, 2018
Красивый мальчик
биография, драма, социальная драма, экранизация
США, 2018
Море соблазна
нуар (черный фильм), триллер
США, 2018
Точка возврата
драма, криминальный фильм
Канада, США, 2018
Холмс и Ватсон
детектив, комедия, мистика, приключения, экранизация
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью