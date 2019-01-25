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Звезды Голливуда приняли участие в совместной фотосессии

25 января
2019 год

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25 января 2019
Американское издание Vanity Fair представило традиционный голливудский номер, который ежегодно выпускается перед премией «Оскар». 25-й тематический выпуск собрал на свой страницах как новых звезд кинематографа, так и уже признанных артистов, в числе которых оказались Тимоти Шаламе, Николас Холт, Сирша Ронан, Рами Малек, Элизабет Дебики, Джон Дэвид Вашингтон, Реджина Кинг, Чедвик Боузман, Тесса Томпсон, Генри Голдинг и Ялица Апарисио.

Звезды Голливуда приняли участие в совместной фотосессии

Кроме того, журнал опубликовал «ожившие» кадры фотосессий героев своего спецвыпуска, назвав этот проект Moving pictures. Представитель Vanity Fair отметил, что таким образом издание стремилось раскрыть личности тех, кто делает сегодняшний Голливуд сильнее.



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Звезды Голливуда приняли участие в совместной фотосессии фотографии
Звезды Голливуда приняли участие в совместной фотосессии фотографии
Звезды Голливуда приняли участие в совместной фотосессии фотографии
Звезды Голливуда приняли участие в совместной фотосессии фотографии
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