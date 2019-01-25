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Автор «Пятидесяти оттенков серого» выпускает новую книгу

25 января
2019 год

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25 января 2019
Американская писательница Э. Л. Джеймс, прославившаяся благодаря трилогии «Пятьдесят оттенков серого» и её не менее выдающейся экранизации с Дакотой Джонсон и Джейми Дорнаном в главных ролях, написала новую книгу под интригующим названием «Мистер». Жанр будущего бестселлера автор определила как эротический роман. Свет книга увидит уже этой весной.

Автор «Пятидесяти оттенков серого» выпускает новую книгу

«Мистер» — это современный роман, действие которого разворачивается в Лондоне, Корнуолле и Восточной Европе. Главные герои повествования — привилегированный и аристократичный молодой англичанин Максим Тревельян и загадочная Алессия Демачи, которая приезжает в Лондон, оставив позади опасное прошлое.

«Это история Золушки XXI века, - рассказала о новой книге Э. Л. Джеймс. - Максим и Алессия увели меня в увлекательное путешествие. Надеюсь, читателям понравится их захватывающая и чувственная история».

Кинофраншиза по книгам Э. Л. Джеймс, рассказывающая о БДСМ-приключениях миллионера Кристиана Грея и обычной девушки Анастейши Стил, собрала в мировом прокате более миллиарда долларов.
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Автор «Пятидесяти оттенков серого» выпускает новую книгу фотографии
Автор «Пятидесяти оттенков серого» выпускает новую книгу фотографии
Автор «Пятидесяти оттенков серого» выпускает новую книгу фотографии
Автор «Пятидесяти оттенков серого» выпускает новую книгу фотографии
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