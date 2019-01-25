Автор «Пятидесяти оттенков серого» выпускает новую книгу

Американская писательница Э. Л. Джеймс, прославившаяся благодаря трилогии «Пятьдесят оттенков серого»
и её не менее выдающейся экранизации с Дакотой Джонсон
и Джейми Дорнаном
в главных ролях, написала новую книгу под интригующим названием «Мистер»
. Жанр будущего бестселлера автор определила как эротический роман. Свет книга увидит уже этой весной.
«Мистер» — это современный роман, действие которого разворачивается в Лондоне, Корнуолле и Восточной Европе. Главные герои повествования — привилегированный и аристократичный молодой англичанин Максим Тревельян и загадочная Алессия Демачи, которая приезжает в Лондон, оставив позади опасное прошлое.
«Это история Золушки XXI века
, - рассказала о новой книге Э. Л. Джеймс. - Максим и Алессия увели меня в увлекательное путешествие. Надеюсь, читателям понравится их захватывающая и чувственная история
».
Кинофраншиза по книгам Э. Л. Джеймс, рассказывающая о БДСМ-приключениях миллионера Кристиана Грея и обычной девушки Анастейши Стил, собрала в мировом прокате более миллиарда долларов.