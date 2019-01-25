«Я чуть не потерял сознание»: Никита Панфилов о предательстве бывших жён

Российский актер Никита Панфилов
редко делится подробностями своей личной жизни. Известно, что он был дважды неудачно женат и сейчас находится в счастливом третьем браке. В студии программы Бориса Корчевникова
«Судьба человека» Панфилов рассказал, почему не сложились его предыдущие отношения.
По словам Никиты, первая жена Вера Бабенко ему изменила, и тогда он впервые понял, что такое настоящее предательство: «Я чуть не потерял сознание от того, что меня предали. Я увидел переписку Веры с другим и все понял. Она говорила, что у них ничего не было, стояла на коленях, плакала. В тот момент я подумал, почему ей можно, а мне нельзя? И после этого я пустился во все тяжкие
».
Из омута неправедной жизни актера вырвала встреча со женой Ладой. В 2013 году она подарила ему сына Добрыню. Чуть позже Никита уехал на схемки сериала в Киев, однако супруга с ним ехать отказалась: «Я стал замечать, что меня уже не так ждут дома. Все шло к расставанию, но мы решили повенчаться, чтобы как-то сохранить семью
».
Венчание пару не спасло, и вторая жена Панфилову тоже изменила. Об этом актер узнал, когда маленький сын сказал ему: «Я буду слушаться маму, папу и дядю
». Отвоевав у Лады право видеться с ребенком, Никита познакомился с нынешней женой Ксенией, которую он называет подарком судьбы.