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Заново родиться: Александру Петрову исполнилось 30 лет

25 января
2019 год

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25 января 2019
Заново родиться: Александру Петрову исполнилось 30 лет

Любимый актёр портала Кино-Театр.ру сегодня празднует свой 30-летний юбилей. По случаю этого знаменательного события, Кино-театр.ру решил раскрыть причины своей огромной непоколебимой искренней любви к этому выдающемуся артисту. Итак, за что же мы любим Александра Петрова?

За трудолюбие и бесстрашие

Заново родиться: Александру Петрову исполнилось 30 лет

За каких-то три года (если брать за точку отсчёта роль в сериале «Закон каменных джунглей») Александр превратился в Гошу Куценко образца 2005 года. То есть заполнил своей талантливой персоной всё медиа-пространство, стабильно снимаясь в десятке проектов ежегодно. И он совершенно всеяден и бесстрашен. Учитывая, с какой щепетильностью взыскательный отечественный зритель относится к любого рода переосмыслениям золотого фонда русской классики, содрогаешься при мысли о том, какая ответственность лежала на плечах актёра, согласившегося сыграть Николая Гоголя. А он сделал это. Три раза. И сделает ещё.
А всем, кто что-то там критиковал, Александр и компания «Среда» поставили шах и мат, сняв сатирический ролик о необходимости отключать мобильные телефоны в кино. Но мы-то с вами понимаем, о чём это.



Даже безусловная «звёздность» Петрова, которую он заработал в рекордно короткий срок, сыграла актёру на руку, обеспечив роль в одном из лучших сериалов прошлого года «Звоните ДиКаприо!» Режиссер Жора Крыжовников попал под чары Петрова с одного трейлера: «Я его, честно могу признаться, пригласил после фильма «Притяжение». Когда увидел трейлер, где он кричит: «Это наша земля!» Я понял, что с последними проектами Саша обрел звёздность: он чувствует себя как звезда, ведет себя как звезда и играет как звезда – очень уверенно, как надо».

За обидчивость и отходчивость

Заново родиться: Александру Петрову исполнилось 30 лет

Александр в очередной раз доказал, что не стоит путать актёра с его персонажами. Виртуозно изображая в сериале «Полицейский с Рублёвки» заядлого любителя розыгрышей и смелых шуток, в реальной жизни сам Александр не всегда готов стать объектом розыгрыша. По заведенной в допотопные времена традиции Кино-Театр.ру опубликовал 1 апреля 2017 года несколько шуточных новостей. И впервые столкнулся с неожиданной реакцией. Фальшивая новость о том, что Александр страдает синдромом самозванца, показалась актёру оскорбительной.

Заново родиться: Александру Петрову исполнилось 30 лет

В связи с чем Кино-Театр. ру, несмотря на наличие дисклеймера в самой новости, решил публично принести актёру свои извинения и заверения в глубочайшей и искренней любви. Впрочем, в отличие от портала Кино-Театр.ру Александр не страдает злопамятностью и вряд ли помнит этот эпизод. А нам просто больше нечем гордиться, ведь это наш единственный звёздный час за двенадцать лет вещания.

За амбициозность

Заново родиться: Александру Петрову исполнилось 30 лет

Еще в своих ранних интервью Александр признавался, что очень хочет попробовать свои силы по ту сторону Атлантики и уже вовсю учит английский язык. В 2015 году Александр был уверен, что для того, чтобы построить карьеру в Голливуде, нужно сжечь все мосты и не отвлекаться на проекты «здесь». Однако, судя по растущей в геометрической прогрессии фильмографии актёра, его точка зрения претерпела существенные изменения за последние три года. Но с мечтой о покорении Запада актёр вовсе не расстался. Напротив, он её сформулировал в разговоре с Юрием Дудём: «Мечта получить Оскар. А это (Голливуд - прим.ред.) - цель», - сказал Александр, туманно присовокупив тизер о «каких-то предпринимаемых шагах». Накануне Нового года стало известно, что результатом этих предприятий стала эпизодическая роль в новом фильме Люка Бессона «Анна». Впрочем, фанаты и журналисты подозревали еще в 2017 году, когда Петров засветился в одном из видео со съемок, которое Бессон опубликовал в своём Инстаграме.
Сергей Бурунов, услышав от Дудя про мечту Петрова об «Оскаре», добродушно рассмеялся: «Это что, правда? Я не знаю, что сказать, меня сейчас кондрашка хватит. Да, он умеет удивлять, конечно…Молодец. От скромности не помрет».

За щедрость

Заново родиться: Александру Петрову исполнилось 30 лет

Надо отдать Александру должное - свой день рождения он отметил щедрым благотворительным жестом, пожертвовав 30 000 рублей в фонд Константина Хабенского. О чём сообщил в своём Инстаграме, призвав подписчиков взять с него пример:

«В день рождения принято получать подарки, но я хотел бы вместе с вами сделать все наоборот — подарить шанс на жизнь тем, кто прямо сейчас борется с тяжелым заболеванием. Это подопечные @khabensky_fund — дети с опухолями мозга. Сегодня я отправил в фонд 30 000 рублей. Если вы хотите поздравить меня, знайте: я буду рад, если и вы решите поддержать Фонд Хабенского. Для этого отправьте СМС на номер 7535 с любой комфортной для вас суммой (именно столько спишется со счета вашего телефона) или сделайте пожертвование с банковской карты по ссылке в моем профиле».

За поэтичность

Заново родиться: Александру Петрову исполнилось 30 лет

В 2016 году Александр понял, что он сам себе демиург и создал (то есть буквально: написал, поставил и сыграл главную роль) собственное поэтическое шоу «Заново родиться». В рамках сюжета о двух влюбленных Александр со своей подругой сердца Ириной Старшенбаум и музыкантами группы Ocean Jet выдают импровизированный перфоманс, скроенный из поэтической декламации (Маяковский и Петров), музыкального концерта и видео-инсталляции. На своём официальном сайте Александр создает поэтическую базу, призывая молодых поэтов из разных регионов нашей необъятной Родины присылать свои стихи. По словам актёра, он читает всё, что ему присылают, а особенно понравившиеся стихи публикует на сайте.
В 2017 году, кстати, подоспела одноименная книга, в которую вошли стихи и тексты Александра. Вот, например:

Закрыл глаза
И сон.
Там мы с тобой.
Два водопада.
Нам тепло,
Мы вечные -
Во сне всегда светло
И тихо,
никого,
И льют
Из нас дожди -
Мы музыка,
Мы и есть стихи.
Шепчу тихонько -
Никого, никогда не жди!
Всегда иди!
Да ты и не сможешь стоять!
Ты с крыльями,
А им надо летать! …

Ургант, конечно, не смог пройти мимо и вызвал Александра на поэтическую дуэль, в которой участники должны были быстро реагировать рифмой на слова, связанные с фигурным катанием.



За красивые глаза

Заново родиться: Александру Петрову исполнилось 30 лет
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Заново родиться: Александру Петрову исполнилось 30 лет фотографии
Заново родиться: Александру Петрову исполнилось 30 лет фотографии
Заново родиться: Александру Петрову исполнилось 30 лет фотографии
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