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«Хватит всё измерять родами»: Настасья Самбурская высказалась о материнстве

27 января
2019 год

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27 января 2019
Не так давно голливудская актриса Марго Робби заявила, что общество буквально навязывает материнство замужним женщинам. 31-летняя Настасья Самбурская, хотя еще и не замужем, тоже на днях разразилась гневной тирадой на эту тему.

«Хватит всё измерять родами»: Настасья Самбурская высказалась о материнстве

По словам актрисы, подписчицы каждый день мучают ее вопросами о будущем материнстве. Самбурская резко ответила «назойливым мамашам» в Инстаграме.

«Хватит все измерять родами. Роды - естественный процесс женского организма. Никакой высшей сверхмиссии от того, что вы произвели на свет ребенка - нет. Вас не делает это какой-то особенной. Сложно с ребенком? Мне кажется, сложнее, когда его нет: каждая мамаша считает своим долгом мне напомнить, что у меня что-то давно не было незащищенного полового контакта в день овуляции. Я рожу тогда, когда буду готова. А так, если вы не знали, существуют противозачаточные, презервативы, спирали. Если вы счастливы в материнстве, это не значит, что я несчастна от того, что моя жизнь пуста, что нужно залететь от первого встречного, только для того, чтобы чем-то себя занять или манипулировать мужиком посредством новорожденного. У меня пока другая миссия, и без вашей помощи и советов пока прекрасно жила. Но вам, жаль, не понять, вам надо, чтобы я в такую же клушу превратилась. Нормальные матери не сидят на страницах селебов и не считают, столько их часики натикали. Гет Аут», - написала Настасья.
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«Хватит всё измерять родами»: Настасья Самбурская высказалась о материнстве фотографии
«Хватит всё измерять родами»: Настасья Самбурская высказалась о материнстве фотографии
«Хватит всё измерять родами»: Настасья Самбурская высказалась о материнстве фотографии
«Хватит всё измерять родами»: Настасья Самбурская высказалась о материнстве фотографии
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