Анастасия Макеева рассказала, как спасла родителей от пожара

25 января Анастасия Макеева
в Инстаграме поздравила своих подписчиков со всеми праздниками
, почтила память Владимира Высоцкого
, а также рассказала о знаковом событии, которое произошло именно в этот день много лет назад.
Когда Анастасия училась в 10 классе, она жила с семьей в частном доме в Краснодаре. Однажды в доме случился пожар. Семья спаслась только благодаря Анастасии, которая, услышав непонятный треск, решила предупредить родителей.
«Родители в это время сидели в гостиной и смотрели передачу о Высоцком. Услышав странный треск, я спустилась к родителям и рассказала об этом, но они подумали, что мне померещилось. На четвертой попытке уговоров мне удалось привлечь их внимание и заставить подняться наверх. Когда мы зашли в комнату, люстра вовсю дымилась, а в розетках искры превратились в пламя. В пижамах мы быстро выбежали на улицу и стали звать на помощь. Слава Богу всё закончилось хорошо. А могло быть иначе... Начнись это позже, и не обрати бы я внимание родителей на звуки, то на земле стало бы на три человека меньше... Оказалось, что всё дело в проводке...»
, - написала Макеева.
С тех пор артистка внимательно относится к электричеству и вспоминает об этом случае из детства каждый год, 25 января.