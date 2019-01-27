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«Я проплакала два дня»: Татьяна Васильева рассказала о выходке Станислава Садальского

27 января
2019 год

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27 января 2019
Спектакли с участием Станислава Садальского и Татьяны Васильевой собирают аншлаги. Однако, чтобы это сотрудничество стало успешным, потрачено немало сил и нервов. В программе «Выход в люди» Васильева рассказала о сложных отношениях с Садальским.

«Я проплакала два дня»: Татьяна Васильева рассказала о выходке Станислава Садальского

Известно, что артисты часто конфликтовали. Но в эфире передачи Татьяна призналась, что уже привыкла к причудам Станислава Садальского, и даже рассказала о некоторых из них. По ее словам, для него ничего не стоит на семейном празднике провозгласить тост: «Я думаю, мама умрет», а потом выпить целую бутылку за ее здоровье.

Однако в начале сотрудничества Васильева воспринимала выходки Садальского очень болезненно. Например, однажды он отправил фото актрисы с бутылкой и перекошенным лицом в СМИ, написав: «Ей уже помочь нельзя». После этого инцидента Татьяна готова была отказаться от роли в спектакле, где должна была играть с Садальским.

«Два дня я проплакала из-за него, хотела уйти из спектакля. И мне предложили объявить об этом решении остальным актерам. Горели торфяники, стояла жуткая жара, репетиции шли под железной крышей. И вот я прихожу, а Стас весь потный, утирается полотенцем. А когда я уже собралась отказаться от роли, он взял мягкую игрушку, там был пес или кот, нажал на нее и спел: «Никто тебя не любит так, как я, никто не приголубит так, как я». Я поняла, какая я дура, и осталась», - поделилась воспоминаниями Васильева.

Актриса призналась, что характер у Садальского очень непростой, но она очень дорожит дружбой с ним. Сейчас им комфортно работать вместе.

«Мы сошлись очень удачно, мало кто выдержит репетиции с ним, хотя страшны не они, а то, что происходит после. Вот тут надо бежать, иначе Стас раскритикует, скажет, что все плохо. Но я прошла его школу и благодарна».
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«Я проплакала два дня»: Татьяна Васильева рассказала о выходке Станислава Садальского фотографии
«Я проплакала два дня»: Татьяна Васильева рассказала о выходке Станислава Садальского фотографии
«Я проплакала два дня»: Татьяна Васильева рассказала о выходке Станислава Садальского фотографии
«Я проплакала два дня»: Татьяна Васильева рассказала о выходке Станислава Садальского фотографии
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