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Звезда сериала «Султана моего сердца» Али Эрсан Дуру стал экспертом «Модного приговора»

27 января
2019 год

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27 января 2019
На этой неделе исполнитель главной роли в сериале «Султана моего сердца» - турецкий актер Али Эрсан Дуруприлетел в Москву. По словам актера, его давно интересовала русская культура. Пользуясь случаем, продюсеры программы «Модный приговор» пригласили Али Эрсана Дуру на съемки передачи в качестве эксперта.

Звезда сериала «Султана моего сердца» Али Эрсан Дуру стал экспертом «Модного приговора»

В эфире программы турецкий актер поразил всех своей галантностью. Даже если выходы героини «Модного приговора» были не совсем удачными, он осыпал ее комплиментами.

Ведущий передачи Александр Васильев общался с Али на родном языке актера. Для многих стало сюрпризом, что Васильев уверенно говорит на турецком. Оказывается, модельер некоторое время работал декоратором в Турецкой национальной опере в Анкаре.
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Звезда сериала «Султана моего сердца» Али Эрсан Дуру стал экспертом «Модного приговора» фотографии
Звезда сериала «Султана моего сердца» Али Эрсан Дуру стал экспертом «Модного приговора» фотографии
Звезда сериала «Султана моего сердца» Али Эрсан Дуру стал экспертом «Модного приговора» фотографии
Звезда сериала «Султана моего сердца» Али Эрсан Дуру стал экспертом «Модного приговора» фотографии
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