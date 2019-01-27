Звезда сериала «Султана моего сердца» Али Эрсан Дуру стал экспертом «Модного приговора»

На этой неделе исполнитель главной роли в сериале «Султана моего сердца»
- турецкий актер Али Эрсан Дуру
– прилетел в Москву
. По словам актера, его давно интересовала русская культура. Пользуясь случаем, продюсеры программы «Модный приговор» пригласили Али Эрсана Дуру на съемки передачи в качестве эксперта.
В эфире программы турецкий актер поразил всех своей галантностью. Даже если выходы героини «Модного приговора» были не совсем удачными, он осыпал ее комплиментами.
Ведущий передачи Александр Васильев
общался с Али на родном языке актера. Для многих стало сюрпризом, что Васильев уверенно говорит на турецком. Оказывается, модельер некоторое время работал декоратором в Турецкой национальной опере в Анкаре.