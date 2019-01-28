«Я потерял жену и товарища»: Антон Богданов об измене жены с его лучшим другом

Свою актерскую карьеру Богданов начал в сериале на ТНТ «Реальные пацаны». Сейчас он активно снимается в большом кино – недавно на большие экраны вышла военная драма «Т-34», где Антон Богданов сыграл одну из ведущих ролей. Однако о личной жизни актера известно мало.
В эфире программы «Судьба человека» актер рассказал, что впервые влюбился еще в школе.
«Мою первую любовь звали Диана. Это еще школьная история. Я часто ездил в лагерь «Дружба», там мы и познакомились. Дианка была красотка-красотка, ее любили все парни в лагере. Я смотрел на нее широко открытыми глазами. Но вместе мы не были, любовь была безответная», - поделился воспоминаниями Антон.
После многочисленных мимолетных романов Антон Богданов встретил свою будущую жену Полину. Оба они были тогда студентами.
«С Полиной мы познакомились в институте на втором курсе. Я тогда организовывал мощные дискотеки, увлекался диджейством. И как-то Полина пришла на нашу вечеринку. Я к ней очень смешно подвалил. Сказал: «Здарова, малышка, пойдем, потанцуем». Она на меня сверху вниз посмотрела и спросила у подруги: «Это кто такой, что за гном?» Чтобы вы понимали: ее рост 178 сантиметров, а мой - 165. Но, все-таки, мне удалось ее заинтересовать. Она меня называла энергетическим вампиром за то, что, когда я говорю в какой-нибудь компании, все меня слушают, открыв рты», - рассказал Богданов.
После восьми лет отношений Антон и Полина сыграли свадьбу. Актер объяснил, почему они тянули со свадьбой.
«Мы оба хотели здравую свадьбу, чтобы не в общаге, поэтому и шли к этому долго. Торжество устроили, когда уже появились первые гонорары».
В том же, 2010, году у Богдановых родился сын Демьян. Однако на этом позитивные события в семье закончились – супруги стали чаще ссориться, а через год и вовсе развелись.
«Полинке не нравилась моя, так скажем, всесоюзная слава. Мы даже не могли нормально в ресторан сходить, все обращали на меня внимание. А я во все это влился, немного подзабил на семью. Однажды меня не было дома полтора месяца! Все это время я был не безгрешен, конечно. Вот так все и начало рушиться», - рассказал Антон.
Затем Полина во время очередной ссоры заявила, что изменила Антону с его лучшим другом Станиславовым Тляшевым. Это стало последней каплей в чаше терпения.
«Это такая литературная классика. Было адово такое слышать, конечно, потому что вместе с женой я потерял и товарища. Двойное предательство. Я был в шоке. Долго в себя приходил, мы еще какое-то время продолжали с Полей ругаться. Два года я пытался что-то спасти».
Антон нашел в себе силы простить супругу, но брак спасти все-таки не удалось. Полина вышла замуж за Станислава.
«На самом деле, Стас - довольно честный и прямолинейный парень. Ну, подрались разок, когда впервые увиделись после признания Поли. Потом просто поняли, что нам надо с этим как-то жить. Сначала было тяжело, даже руку друг другу не жали. Но мы же работали вместе, смогли договориться. Поля и Стас официально оформили брак, мы стали мудрее и поняли, что надо всем повзрослеть, потому что Демьян уже стал что-то понимать. Теперь мы молодцы», - заявил Богданов.
Сына Демьяна актер забрал к себе, так как мальчик стал часто болеть в Перми из-за сурового климата. Тогда Богданов как раз купил дом в Москве.
«Я влез в дичайшую ипотеку, которую выплачиваю до сих пор, продал квартиру, машину, назанимал, как мог, но, все-таки, купил дом. Живя со мной, Демьяша перестал болеть. Полина это понимает, поэтому спокойно реагирует на то, что сын не с ней».
После развода актер состоял в еще одних отношениях, но на данный момент его сердце свободно. По его словам, он готов к отношениям и верит, что еще найдет свою судьбу.