Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев

27 января, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера криминальной драмы Луиса Ортеги«Ангел», основанной на истории реального аргентинского преступника Карлоса Робледо Пуча.
Главный герой фильма аргентинец Карлитос еще в юношестве решил, что воровство – его признание. Вместе со школьным другом Рамоном он отправляется в путешествие, полное открытий, любви и преступлений. В итоге Карлитоса арестовывают, а журналисты дают ему прозвище «Ангел Смерти» из-за миловидной внешности. На счету «Ангела» семнадцать ограблений и одиннадцать убийств. Он отбывает наказание и по сей день, находясь в тюрьме уже более 45 лет.
Фильм был участником Каннского фестиваля-2018, а также выдвигался на Оскар-2019 от Аргентины.