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Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев

28 января
2019 год

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28 января 2019
27 января, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера криминальной драмы Луиса Ортеги «Ангел», основанной на истории реального аргентинского преступника Карлоса Робледо Пуча.

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев

Главный герой фильма аргентинец Карлитос еще в юношестве решил, что воровство – его признание. Вместе со школьным другом Рамоном он отправляется в путешествие, полное открытий, любви и преступлений. В итоге Карлитоса арестовывают, а журналисты дают ему прозвище «Ангел Смерти» из-за миловидной внешности. На счету «Ангела» семнадцать ограблений и одиннадцать убийств. Он отбывает наказание и по сей день, находясь в тюрьме уже более 45 лет.

Фильм был участником Каннского фестиваля-2018, а также выдвигался на Оскар-2019 от Аргентины.

Среди гостей мероприятия были многие звезды российской киноиндустрии, такие как Ирина Старшенбаум, Ольга Сутулова, Юлия Хлынина, Анжелика Каширина, Павел Артемьев, Ангелина Никонова, Ксения Суркова, Григорий Калинин, Мириам Сехон, Ольга Лапшина, Наталья Кудряшова, Карина Андоленко, Михаил Тройник и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев
фото: Ольга Сутулова

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев
фото: Павел Артемьев

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев
фото: Юлия Хлынина

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев
фото: Григорий Калинин

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев
фото: Ксения Суркова

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев
фото: Ольга Лапшина

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев
фото: Георгий Кудренко

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев
фото: Наталья Кудряшова

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев
фото: Анжелика Каширина

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев
фото: Валерий Печейкин

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев
фото: Мириам Сехон

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев
фото: Катя Комолова

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев
фото: Карина Андоленко

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев
фото: Екатерина Джагарова

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев
фото: Ангелина Никонова

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев
фото: Анастасия Грищенко

Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев
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Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Ирина Старшенбаум, Юлия Хлынина и Павел Артемьев фотографии
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