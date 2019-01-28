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Мария Шукшина рассказала о бабушке-блокаднице

28 января
2019 год

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28 января 2019
27 января в России отпраздновали 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. В этот день актриса Мария Шукшина решила рассказать о своей бабушке Зинаиде Дмитриевне, жительнице блокадного Ленинграда. Актриса опубликовала в Инстаграме архивный семейный снимок.

Мария Шукшина рассказала о бабушке-блокаднице

«Моей маме было 3 годика, когда началась блокада Ленинграда. Моя бабушка Зинаида Дмитриевна, мама и её 2 братика жили в Ленинграде. Дедушка мой был на фронте. Мама не помнит ничего из тех лет. И каждый раз, когда просила бабушку рассказать о том времени, о том, как же выжили-то, бабушка начинала плакать и не говорила ничего. Зинаиды Дмитриевны уже давно нет в живых. Царствие ей небесное! Божий человек была. Но мы, потомки блокадницы, так и не узнали, как же всё-таки жива осталась мамина семья», - написала Шукшина.

Свою историю Мария закончила стихотворением «Разговор с соседкой» поэтессы-блокадницы Ольги Берггольц.
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Мария Шукшина рассказала о бабушке-блокаднице фотографии
Мария Шукшина рассказала о бабушке-блокаднице фотографии
Мария Шукшина рассказала о бабушке-блокаднице фотографии
Мария Шукшина рассказала о бабушке-блокаднице фотографии
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