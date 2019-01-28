Мария Шукшина рассказала о бабушке-блокаднице

27 января в России отпраздновали 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. В этот день актриса Мария Шукшина
решила рассказать о своей бабушке Зинаиде Дмитриевне, жительнице блокадного Ленинграда. Актриса опубликовала в Инстаграме
архивный семейный снимок.
«Моей маме было 3 годика, когда началась блокада Ленинграда. Моя бабушка Зинаида Дмитриевна, мама и её 2 братика жили в Ленинграде. Дедушка мой был на фронте. Мама не помнит ничего из тех лет. И каждый раз, когда просила бабушку рассказать о том времени, о том, как же выжили-то, бабушка начинала плакать и не говорила ничего. Зинаиды Дмитриевны уже давно нет в живых. Царствие ей небесное! Божий человек была. Но мы, потомки блокадницы, так и не узнали, как же всё-таки жива осталась мамина семья»
, - написала Шукшина.
Свою историю Мария закончила стихотворением «Разговор с соседкой» поэтессы-блокадницы Ольги Берггольц.