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Екатерина Архарова сообщила о пропаже мужа

29 января
2019 год

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29 января 2019
Актриса Екатерина Архарова сообщила в Инстаграме, что ее муж – бизнесмен Артем Ильясов пропал. В последний раз она видела его 26 января.

Екатерина Архарова сообщила о пропаже мужа

«SOS! Друзья! У меня случилось несчастье! Пропал муж! 26-го января, в районе 19-00, вышел ненадолго из кафе «Раиса Захарна» (адрес: ул Можайский вал, 6. Метро Киевская) и не вернулся. Где-то в это же время я его слышала последний раз. Телефон выключен. Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся. Рост приблизительно 185. Был одет в потёртый серо-голубой свитер в косичку, тёмно-синие джинсы, замшевые тёмно-синие ботинки. Сверху была дублёнка темно синего цвета с серебристыми лацканами, бледно сиреневый шарф и такая же шапка. Ездит на чёрном джипе BMW 5, госномер Н791НС77. Если кто-то знает о его местонахождении или может вспомнить, когда его видел последний раз, сообщите пожалуйста! Любая информация может быть ценной. Верю в магию Инстаграма и неравнодушных людей!», - написала актриса.

Екатерина Архарова и Артем Ильясов поженились полтора года назад. До этого актриса была замужем за актером Маратом Башаровым, с которым они прожили чуть больше полугода. Весной 2015-го года они развелись после того, как Башаров избил Архарову, и она попала в больницу с тяжелыми травмами.
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Екатерина Архарова сообщила о пропаже мужа фотографии
Екатерина Архарова сообщила о пропаже мужа фотографии
Екатерина Архарова сообщила о пропаже мужа фотографии
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